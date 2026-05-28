/2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

Baran News : बारां जिलें के आदिवासी क्षेत्र शाहाबाद प्रदेश में सूर्यदेव के तीखे तेवरों के साथ ही पारा आसमान छू रहा है, इस भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है. ताजा मामला बारां जिले की शाहाबाद तहसील के संदोकड़ा गांव का है, जहां बूंद-बूंद पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है.

पानी के लिए चिलचिलाती धूप में चार किलोमीटर का सफर

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गांव में पीने के पानी का कोई पुख्ता साधन न होने के कारण ग्रामीणों को इस चिलचिलाती धूप में चार किलोमीटर दूर से कुएं का पानी ढोकर लाना पड़ रहा है. ​हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत इस गांव में दो साल पहले ही पानी की टंकी का निर्माण किया गया था. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब उनके घरों तक नल से जल पहुंचेगा, लेकिन विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते यह टंकी पिछले दो सालों से सिर्फ एक शो-पीस बनी हुई है.

प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

लाखों रुपये की लागत से बना ये ढांचा सफेद हाथी साबित हो रहा है और ग्रामीण आज भी प्यास बुझाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. ​ ​पानी की इस किल्लत से तंग आकर संदोकड़ा गांव के महिला और पुरुषों का गुस्सा फूट पड़ा है. ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

हमारा आधा दिन सिर्फ पानी के इंतजाम में बीत जाता है- ग्रामीण

ग्रामीण पर्वत सिंह, दरमी, राजमल, दिलकेश, ताराचंद, भागीरत, श्रीराम, श्रीनिवास, सुनील और सोनू ने बताया हम इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं. चुनाव में बड़े-बड़े वादे करने वाले नेता अब सुध नहीं ले रहे हैं. इस भीषण तपिश में हमारा आधा दिन सिर्फ पानी के इंतजाम में बीत जाता है.

जलसंकट से मुक्ति की उम्मीद में जी रहे आदिवासी

​ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही टंकी को चालू कर पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं की गई, तो वे तहसील मुख्यालय पर उग्र आंदोलन करेंगे.अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और ग्रामीणों को राहत मिलती है. ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए रोज संघर्ष करना अब दिनचर्चा का हिस्सा बन चुका है. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से लोगों में भारी गुस्सा पनप रहा है. अब गांव वालों को उम्मीद है कि जल्द ही जल जीवन मिशन की बंद पड़ी ये टंकी शुरू होगी और उन्हें इस जल संकट से राहत मिलेगी.

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