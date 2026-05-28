Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

Baran News : बारां के इस गांव में पीने के पानी का कोई पुख्ता साधन न होने के कारण ग्रामीणों को इस चिलचिलाती धूप में चार किलोमीटर दूर से कुएं का पानी ढोकर लाना पड़ रहा है

Edited byPragati PantReported byRam Mehta
Published: May 28, 2026, 11:55 AM|Updated: May 28, 2026, 11:55 AM
2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी
Image Credit: Baran News

Baran News : बारां जिलें के आदिवासी क्षेत्र शाहाबाद प्रदेश में सूर्यदेव के तीखे तेवरों के साथ ही पारा आसमान छू रहा है, इस भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है. ताजा मामला बारां जिले की शाहाबाद तहसील के संदोकड़ा गांव का है, जहां बूंद-बूंद पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है.

पानी के लिए चिलचिलाती धूप में चार किलोमीटर का सफर

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में पीने के पानी का कोई पुख्ता साधन न होने के कारण ग्रामीणों को इस चिलचिलाती धूप में चार किलोमीटर दूर से कुएं का पानी ढोकर लाना पड़ रहा है. ​हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत इस गांव में दो साल पहले ही पानी की टंकी का निर्माण किया गया था. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब उनके घरों तक नल से जल पहुंचेगा, लेकिन विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते यह टंकी पिछले दो सालों से सिर्फ एक शो-पीस बनी हुई है.

प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

लाखों रुपये की लागत से बना ये ढांचा सफेद हाथी साबित हो रहा है और ग्रामीण आज भी प्यास बुझाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. ​ ​पानी की इस किल्लत से तंग आकर संदोकड़ा गांव के महिला और पुरुषों का गुस्सा फूट पड़ा है. ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

हमारा आधा दिन सिर्फ पानी के इंतजाम में बीत जाता है- ग्रामीण

ग्रामीण पर्वत सिंह, दरमी, राजमल, दिलकेश, ताराचंद, भागीरत, श्रीराम, श्रीनिवास, सुनील और सोनू ने बताया हम इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं. चुनाव में बड़े-बड़े वादे करने वाले नेता अब सुध नहीं ले रहे हैं. इस भीषण तपिश में हमारा आधा दिन सिर्फ पानी के इंतजाम में बीत जाता है.

जलसंकट से मुक्ति की उम्मीद में जी रहे आदिवासी

​ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही टंकी को चालू कर पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं की गई, तो वे तहसील मुख्यालय पर उग्र आंदोलन करेंगे.अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और ग्रामीणों को राहत मिलती है. ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए रोज संघर्ष करना अब दिनचर्चा का हिस्सा बन चुका है. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से लोगों में भारी गुस्सा पनप रहा है. अब गांव वालों को उम्मीद है कि जल्द ही जल जीवन मिशन की बंद पड़ी ये टंकी शुरू होगी और उन्हें इस जल संकट से राहत मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:मोबाइल पर तकरार और फिर चलीं लाठियां, अलवर में दंपति पर खूनी हमला

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

कोटा में कार से निकले ढाई करोड़! पुलिस चेकिंग में खुला करोड़ों का काला खेल

बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

गहलोत जैसे नेता ऐसी बात कहेंगे तो मजाक माना जाएगा - मदन राठौड़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: जहां पत्ता तोड़ना भी पाप था, वहां चली मशीनें, प्रतापगढ़ में दिवाक माता का देववन उजड़ा

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: अलवर जंक्शन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से पटरी के गैप में गिर रही थी महिला, RPF जवान ने यूं बचाई जान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

25 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन ज़ब्त, अवैध खनन माफिया पर अलवर पुलिस का एक्शन

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

राजसमंद में पूर्व सरपंच के परिवार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार में जलकर मां और भांजी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

सरदारशहर में आसमान से हो रही आग की बारिश और धरती उगल रही अंगारे, कुछ मिनटों में सिक गया पापड़!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
baran news
Rajasthan news

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

Jaipur news
2

NH-52 पर चल रहा था डीजल चोरी का खेल, सादे कपड़ों में पहुंची झालावाड़ पुलिस ने 6 ढाबा संचालकों को दबोचा

Jhalawar News
3

कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए

Rajasthan Crime
4

भूल जाएंगे नॉर्मल पनीर का स्वाद! राजस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजी सेहत की नई सौगात, ऊंट पालकों की चमकेगी किस्मत

Bikaner news
5

2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

baran news