Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /बारां में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट, और बरसेंगे बादल

बारां में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट, और बरसेंगे बादल

Baran News: बारां जिले में बीती रात से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है. बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली है. किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRam Mehta
Published: Jul 21, 2026, 12:10 PM|Updated: Jul 21, 2026, 12:10 PM
बारां में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट, और बरसेंगे बादल
Image Credit: किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: बारां जिले में बीती रात से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. जिले के कई क्षेत्रों में रात से ही हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. बारिश के कारण वातावरण में ठंडक घुल गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को इस बदलाव से काफी राहत मिली है. सुबह के समय भी मौसम सुहावना बना रहा, जिससे लोगों ने राहत महसूस की.

तापमान में गिरावट से आमजन को मिली राहत

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार हो रही बारिश का असर जिले के तापमान पर भी साफ दिखाई दिया. बारिश के चलते गर्म हवाओं और उमस में कमी आई है, जिससे लोगों को आरामदायक मौसम का अनुभव हो रहा है. बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का असर देखने को मिला. बदलते मौसम ने वातावरण को ताजगी से भर दिया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

कृषि क्षेत्र के लिए बारिश बनी फायदेमंद

इस बारिश का सबसे सकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर देखने को मिला है. जिन फसलों को इस समय पानी की आवश्यकता महसूस हो रही थी, उनके लिए यह बारिश बेहद लाभकारी मानी जा रही है. खेतों में प्राकृतिक रूप से नमी बढ़ने से फसलों की बढ़वार को मजबूती मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि समय पर हुई यह बारिश खेती के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और यदि मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है.

मौसम विभाग ने जारी किया तीन दिन का अलर्ट

मौसम विभाग ने बारां जिले के लिए आगामी तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, मानसूनी गतिविधियां अभी सक्रिय बनी हुई हैं, जिसके चलते जिले के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम में बदलाव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

प्रशासन ने बरतने को कहा एहतियात

बारिश की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है. लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें और मौसम से जुड़े अपडेट पर ध्यान दें. यदि बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो जिले में मौसम और अधिक सुहावना बना रह सकता है, वहीं कृषि क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

बारिश की बेरुखी से सूखने लगी खरीफ फसलें, किसानों की बढ़ी चिंता

झुंझुनूं में बारिश से किसानों के खिले चेहरे, खेतों में लौटी हरियाली

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

TAGS:
Baran News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारां में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट, और बरसेंगे बादल
Baran News
2
Nagaur news
3
Rajasthan Weather
4
Sikar news
5
jaipur news