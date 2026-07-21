/बारां में मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट, और बरसेंगे बादल

Baran News: बारां जिले में बीती रात से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. जिले के कई क्षेत्रों में रात से ही हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. बारिश के कारण वातावरण में ठंडक घुल गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को इस बदलाव से काफी राहत मिली है. सुबह के समय भी मौसम सुहावना बना रहा, जिससे लोगों ने राहत महसूस की.

तापमान में गिरावट से आमजन को मिली राहत

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लगातार हो रही बारिश का असर जिले के तापमान पर भी साफ दिखाई दिया. बारिश के चलते गर्म हवाओं और उमस में कमी आई है, जिससे लोगों को आरामदायक मौसम का अनुभव हो रहा है. बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी मौसम का असर देखने को मिला. बदलते मौसम ने वातावरण को ताजगी से भर दिया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

कृषि क्षेत्र के लिए बारिश बनी फायदेमंद

इस बारिश का सबसे सकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर देखने को मिला है. जिन फसलों को इस समय पानी की आवश्यकता महसूस हो रही थी, उनके लिए यह बारिश बेहद लाभकारी मानी जा रही है. खेतों में प्राकृतिक रूप से नमी बढ़ने से फसलों की बढ़वार को मजबूती मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि समय पर हुई यह बारिश खेती के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और यदि मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है.

मौसम विभाग ने जारी किया तीन दिन का अलर्ट

मौसम विभाग ने बारां जिले के लिए आगामी तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, मानसूनी गतिविधियां अभी सक्रिय बनी हुई हैं, जिसके चलते जिले के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम में बदलाव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

प्रशासन ने बरतने को कहा एहतियात

बारिश की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है. लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें और मौसम से जुड़े अपडेट पर ध्यान दें. यदि बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो जिले में मौसम और अधिक सुहावना बना रह सकता है, वहीं कृषि क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.