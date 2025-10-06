Baran : बारां में भारी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी, गलने लगी फसलें

Baran Weather Update: राजस्थान के बारां जिले में अक्टूबर के महीने में हो रही बिन मौसम की बरसात ने एक बार फिर से नदी नालों में उफान पर ला दिए हैं. बारिश के चलते कई मार्गो पर पुलियाओं पर चादर चलने से मार्ग अवरूद्ध हो गए हैं.

वहीं, तालाबों की फिर से चादर चलने लगी है. मामोनी से गुना मार्ग की रामपुर के पास पुलिया बहने से मार्ग अवरूद्ध हो गया है. वहीं, किशनगंज क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत भी हो गई है.

बारिश ने किसानों किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. खेतों में कटी पड़ी मक्का, सोयाबीन की फसल में जमकर नुकसान हुआ है. वहीं, कहीं खेतों में खड़ी फसल भी गलने लगी है.

यह समय रबी की फसल बुवाई का भी है. ऐसे में कई किसान बा आने पर खेतों में बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं. कई ने सरसों आदि के बीज बो भी दिए हैं. पिछले दो-तीन दिन से हो रही बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 6 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई है.

बारां जिलें में कहीं-कहीं भारी बारिश, अतिवृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. रविवार को दिन भर धूप खिली, इसके बाद शाम मौसम बदला और शहर सहित जिले में कई जगह झमाझम बारिश हुई. अचानक हो रही बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे खरीफ की फसल के खराब होने की पूरी आशंका है. बारिश और अतिवृष्टि ने किसानों को परेशानी कर दिया है.

वहीं, झालावाड़ जिले में लगातार तीसरे दिन भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा. कहीं माध्यम.. तो कहीं तेज बारिश का दौर देखने को मिला. झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित झालरापाटन, सुनेल, बकानी, पिडावा क्षेत्र में भी बारिश का असर दिखाई दिया.

हालांकि झमाझम बारिश के चलते सड़कों पर पानी में निकला और तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना हो गया लेकिन मानसून समाप्ति के बाद हुई बारिश ने किसानों को मायूस कर दिया है. इन दिनों किसानों की सोयाबीन और मक्का की फसल काटकर खेतों में ही पड़ी हुई है.

ऐसे में अचानक से हो रही बारिश ने किसानों को संभालने का भी मौका नहीं दिया और सोयाबीन तथा मक्का की कटी पड़ी फसले भीग जाने से उसकी गुणवत्ता खराब हो गई है. अतिवृष्टि के चलते पहले ही फसलों का उत्पादन कम हुआ है. ऐसे में बची कुछी फसले भी काटने के बाद बारिश से भीगने से किसान पूरी तरह मायूस हो गए हैं. उधर मौसम विभाग ने कल मंगलवार से झालावाड़ जिले में बारिश से राहत मिलने के संकेत दिए हैं.

