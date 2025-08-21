Zee Rajasthan
Baran में हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, उमस और गर्मी से मिली राहत

Baran Weather Update: राजस्थान के बारां में किसानों में खुशी का माहौल बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे खरीफ की फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि बरसात का इंतजार लंबे समय से था अब कृषि कार्यों में तेजी आएगी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Laxmi chand nagar
Published: Aug 21, 2025, 13:48 IST | Updated: Aug 21, 2025, 13:48 IST

Baran में हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, उमस और गर्मी से मिली राहत

Baran News: बारां जिले में बुधवार सुबह से हो रही रुक रुककर बारिश के बाद गुरुवार सुबह से संपूर्ण जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है. करीब दो सप्ताह बाद हुई इस बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है.

मौसम के बदले मिजाज से जहां आमजन ने चैन की सांस ली है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है. गर्मी से राहत ठंडी हवाओं का अहसास लगातार कई दिनों से लोग तपती धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान थे. सुबह से हुई झमाझम बारिश ने तापमान को नीचे ला दिया और वातावरण पूरी तरह ठंडा और सुहावना बना दिया.

किसानों में खुशी का माहौल बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे खरीफ की फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि बरसात का इंतजार लंबे समय से था अब कृषि कार्यों में तेजी आएगी.

बता दें कि राजस्थान में मानसून का कमबैक हो चुका है. आज 21 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में छाए काले बदरा ताबड़तोड़ बरसने वाले हैं. मरुधरा में मानसून के भयंकर तरीके से एक्टिव होने के चलते कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

जयपुर मौसम केंद्र की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, आज गुरुवार 21 अगस्त को राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की जा सकती है. मानसून के भयंकर कमबैक की वजह से राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है.

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, आज मरुधरा के जयपुर, जयपुर शहर, अजमेर और नागौर समेत आसपास के जिलों में बादल बेतहाशा बरस सकते हैं. इन जगहों पर मूसलाधार बारिश के साथ तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली की गतिविधियां भी देखी जाएंगी. तेज सतही हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा हो सकती है.


अन्य जिलों दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बारां, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की सकती है. इसको लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर दिया है. इस दौरान तेज सतही हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

