Baran Weather Update: बारां में बारिश-ओलावृष्टि का कहर! खेतों में बिछी फसल, किसानों की बढ़ी चिंता

Baran Weather Update: राजस्थान के बारां जिले में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में गेहूं और सरसों की फसल आड़ी पड़ गई, वहीं, कटी हुई सरसों भीग गई. छीपाबड़ौद में अफीम की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है. ओलों और सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे किसान पैदावार पर असर को लेकर चिंतित हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByRam Mehta
Published:Feb 20, 2026, 11:56 AM IST | Updated:Feb 20, 2026, 11:56 AM IST

Baran Weather Update: राजस्थान के बारां जिले में एक दिन पहले हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश के साथ कई इलाकों में तेज हवाओं का दौर भी चला, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है. अचानक बदले मौसम ने रबी सीजन की फसलों पर सीधा असर डाला है.

जिले के कई गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल आड़ी पड़ गई है. वहीं जिन किसानों ने सरसों की कटाई कर ली थी, उनकी कटी पड़ी फसल भीग गई. इससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि भीगी हुई सरसों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, जिससे बाजार में उचित दाम मिलने में भी दिक्कत आ सकती है.

तेज बारिश के कारण लगाए गए चीरे धुल गए

छीपाबड़ौद इलाके में अफीम की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है. इस समय अफीम में चीरा’ लगाने का समय चल रहा है, लेकिन तेज बारिश के कारण लगाए गए चीरे धुल गए. साथ ही तेज हवाओं से अफीम की फसल आड़ी गिर गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है. अफीम की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में बारिश से पूरी मेहनत पर पानी फिर गया.

पैदावार कम होने का खतरा

छबड़ा, अटरू और सीसवाली सहित कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी खबर है. ओलों के कारण गेहूं, मसूर, धनिया और चने की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. खेतों में खड़ी फसलें तेज हवा और ओलों के चलते झुक गईं, जिससे पैदावार कम होने का खतरा मंडरा रहा है.

बारिश के बाद चली सर्द हवाओं ने ठंड को फिर से बढ़ा दिया है. तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम में अचानक ठंडक लौट आई है. दिन और रात के तापमान में कमी के कारण लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है.

उत्पादन पर असर तय

अटरू के किसानों का कहना है कि मौसम के इस बदलाव ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. कई खेतों में कटी पड़ी सरसों पूरी तरह भीग चुकी है, जबकि खड़ी फसलें आड़ी पड़ने से उत्पादन पर असर तय माना जा रहा है. यदि मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है.

जिले में हुई हल्की बारिश और ओलावृष्टि ने खेती पर गहरा असर डाला है. किसान अब प्रशासन से सर्वे कर मुआवजे की मांग करने की तैयारी में हैं, ताकि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो सके.

