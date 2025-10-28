Baran Weather Update: बारां में किसानों को मोंथा तूफान ने रुलाया, लगातार बारिश से भीग गईं फसलें, भारी नुकसान

Baran Weather Update: बारां जिले के कई इलाकों में मंगलवार को झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे पूरा क्षेत्र तर-बतर हो गया. लगातार हो रही वर्षा के चलते कृषि उपज मंडी परिसर में रखी किसानों की फसलें भीग गईं. मंडी में खुले में रखी जींस, मक्का सहित अन्य उपज बारिश के पानी से पूरी तरह तर हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है.

रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना

बारिश के चलते मौसम में ठंडक घुल गई है और न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. अचानक गिरी ठंडक ने सर्दी का अहसास पहले ही करा दिया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना बनी हुई है.

किसानों की चिंता औरबढ

इस अनियमित बारिश ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है. सरसों, चना और लहसुन जैसी रबी फसलों की बुवाई का समय शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार भीगती जमीन और ठंडी हवाओं के कारण बुवाई में देरी के आसार बन गए हैं. कई किसानों को डर है कि अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो खेतों में नमी ज्यादा बढ़ जाने से बुवाई प्रभावित हो सकती है.

बारां की धान मंडी में मक्का बेचने आए एक किसान ने बताया कि उसकी मक्का का भाव पहले 1100 रुपये प्रति क्विंटल तक लग रहा था, लेकिन बारिश से भीग जाने के बाद अब उसकी कोई कीमत नहीं बची. उन्होंने बताया कि बड़े व्यापारियों की उपज सुरक्षित रूप से टिन शेड में रखी जाती है, जबकि छोटे किसान खुले में ही अपनी फसल रखते हैं. मंडी में जगह की कमी और टिन शेड की सीमित व्यवस्था के कारण उन्हें मजबूरन मक्का बाहर रखना पड़ा, जिससे बारिश में पूरी फसल भीग गई और नुकसान झेलना पड़ा.

बारिश से जहां एक ओर मौसम सुहावना हो गया है, वहीं किसानों के लिए यह बरसात चिंता का कारण बन गई है. आने वाले दिनों में बारिश का रुख फसलों के भविष्य का फैसला करेगा.

