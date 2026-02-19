Baran Weather Update: तेज हवाओं और गर्जना के साथ बरसे बादल, कुंजेड़ में गिरे ओले, खेतों में खड़ी गेंहू की फसल आड़ी, पढ़ें अपडेट

Baran Weather Update: बारां शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. सुबह से ही आसमान में घने बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और सर्द हवाओं के साथ मावट का दौर शुरू हो गया. यह सिलसिला दिन भर रुक-रुक कर जारी रहा, कभी हल्की फुहार तो कभी तेज बारिश के रूप में. बेमौसम हुई इस बारिश और शीतलहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया.

पिछले कुछ दिनों से धूप तेज हो रही थी और लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा था, लेकिन इस अचानक बदले मौसम ने एक बार फिर ठंड लौटा दी. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी. शहर में लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखते नजर आए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रजाई और कंबल ओढ़कर घरों में दुबके रहे. मार्च नजदीक होने के बावजूद मौसम ने पौष माह जैसी कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया.

किसानों की चिंता और बढ़ गई

जिले के शाहाबाद क्षेत्र में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुंजेड़ इलाके में ओलावृष्टि हुई. ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं. कई स्थानों पर तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है. खेतों में लहलहा रही फसलें मौसम की मार झेलती नजर आईं.

मौसम के इस अचानक बदलाव ने क्षेत्र के अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. किसानों का कहना है कि यदि बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा और तेज हवाएं चलती रहीं तो गेहूं, धनिया और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. तेज हवा के कारण फसलों का गिरना न केवल पैदावार को प्रभावित करेगा, बल्कि गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है. इससे बाजार में उपज के दाम और किसानों की आय पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अचानक हुई मावठ और सर्दी की वापसी ने लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया है. स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर कामकाजी लोगों तक सभी को मौसम के बदले मिजाज का सामना करना पड़ा. तेज हवा और बारिश ने एक ओर जहां ठंड बढ़ाई, वहीं किसानों की चिंताओं में भी इजाफा कर दिया. फिलहाल लोग मौसम के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके और फसलों को और नुकसान न पहुंचे.

