/आदिवासी इलाके में बिना बच्चों वाला सरकारी स्कूल, फ्री की सैलरी ले रहे टीचर्स

Baran News : बारां जिलें के आदिवासी क्षेत्र के देवरी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए भले ही अभियान चलाया जा रहा हो , लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ना तो दूर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, उन्हें भी रोक पाना मुश्किल हो रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में शून्य नामांकन और शिक्षकों की तैनाती का यह मामला शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली और संसाधनों की बर्बादी को उजागर करता है. ऐसे मामलों में भवन और शिक्षक मौजूद होने के बावजूद एक भी छात्र दर्ज नहीं होता है.

स्कूल में एक भी बच्चा एनरोल नहीं, लेकिन शिक्षक दो हैं

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ऐसा ही मामला देवरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीलखेड़ा माल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर में बच्चों का नामांकन शून्य हैं, फिर भी विद्यालय चल रहा है. विद्यालय में दो शिक्षक कार्यरत हैं जिसमें शिक्षक सुबह विद्यालय पहुंचते है और समय समाप्त होते ही ताला लगाकर अपने घर लौट जाते है. जबकि पिछले वर्षो में नामांकित बच्चों की संख्या कभी भी दहाई के पार नहीं रही. इस वर्ष तो नामांकन शून्य पर आ टिका. उसके बाद भी विद्यालय को मर्ज कराने के प्रस्ताव तैयार नहीं किए.

गांव में 6 परिवार रहते हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं है

गांव के हरिओम मेहता ने बताया कि रायपुर गांव पांच छह परिवार ही निवास कर रहे हैं. जिसमें छोटे बच्चे नहीं है अधिकर बच्चे बड़ी कक्षाओं में पढ़ने के लिए देवरी निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं यहां कोई छोटे बच्चे नहीं होने की वजह से इस विद्यालय में जीरो नामांकन बना हुआ है. गांव में शिक्षा विभाग ने अच्छा भवन बना रखा है. दो शिक्षक भी तैनात कर रखे हैं, फिर भी यहां नामांकन जीरो है.

देवरी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर में सत्र 2024, 25 में तीन छात्र थे, जिसमें से एक छात्र पांचवीं उत्तीर्ण कर अन्यत्र चला गया. वहीं दूसरा छात्र ने टीसी कटवा ली और तीसरे छात्र अपने परिजनों के साथ पलायन कर गया. लेकिन इस सत्र में स्कूल में नामांकन पूरी तरह शून्य हो गया है. ऐसे शिक्षा विभाग ने दो शिक्षक कार्यरत हैं जो लाखों रुपए बिना मेहनत के उठा रहे हैं. ब्रजमोहन मेहता राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर प्रधानाध्यापक ने बताया कि हमने इस संबंध में लिखित रूप से पीईओ बीलखेड़ा माल, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहबाद को सूचना दे रखीं है.