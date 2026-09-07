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अंता निकाय चुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

Anta Municipal Election: बारां जिले के अंता में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी माहौल चरम पर पहुंच गया है. 35 वार्डों में 110 प्रत्याशी मैदान में हैं. भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. सांसद दुष्यंत सिंह और विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की सभाओं और जनसंपर्क के बाद चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 07, 2026, 11:26 AM IST | Updated:Sep 07, 2026, 11:26 AM IST
अंता निकाय चुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर
Image Credit: Baran News

Baran News: बारां जिले के अंता में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी माहौल चरम पर पहुंच गया है. यहां दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होने के कारण भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं, कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं.


35 वार्डों में 110 प्रत्याशी मैदान में

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अंता में 35 वार्डों के लिए 110 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. प्रचार-प्रसार तेज होने के साथ ही कस्बे में दिनभर मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है. प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह और कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं अंता विधायक प्रमोद जैन भाया की ओर से की गई नुक्कड़ सभाओं के बाद चुनावी रंगत और तेज हो गई है. दोनों नेताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव जीतने के लिए जरूरी मंत्र दिए.


डोर-टू-डोर जनसंपर्क तेज
चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. कहीं बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जा रहा है तो कहीं मतदाताओं से जीत के लिए मान-मनुहार की जा रही है. वहीं, कई प्रत्याशी रैलियां निकालकर भी जनसंपर्क कर रहे हैं. अंता शहर को राजनीति का गढ़ माना जाता है. ऐसे में यहां नगर निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. इस बार भी दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला रोचक बना हुआ है.


भाजपा ने भी झोंकी पूरी ताकत
बारां जिले में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने भी पूरी ताकत लगा दी है. जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, विधायक राधेश्याम बैरवा सहित पार्टी के पदाधिकारी अलग-अलग वार्डों में डोर-टू-डोर जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं. भाजपा नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए शहर के समग्र विकास और बेहतर सुविधाओं के लिए भाजपा का बोर्ड बनाने की अपील की.


कांग्रेस का विकास कार्यों पर जोर
उधर, अंता विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया अंता, सीसवाली और बारां में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं. सीसवाली में भाया ने कहा कि कांग्रेस शासन में सीसवाली को ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिला. उन्होंने राजकीय महाविद्यालय, खेल स्टेडियम और 132 केवी जीएसएस जैसे विकास कार्यों का जिक्र किया. साथ ही माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्वीकृति का भी उल्लेख करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की.


अंता में भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशियों की मौजूदगी ने कई वार्डों में चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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