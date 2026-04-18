Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /baran
  • /BJP जिला महामंत्री का पुलिस कर्मियों पर आरोप, बोले- 70 प्रतिशत अवैध खनन...

BJP जिला महामंत्री का पुलिस कर्मियों पर आरोप, बोले- 70 प्रतिशत अवैध खनन...

Baran News: भाजपा जिला महामंत्री राकेश जैन ने अवैध खनन मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन में 70 प्रतिशत ट्रैक्टर ट्राली पुलिस कर्मियों के दौड़ लगा रहे हैं.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Apr 18, 2026, 01:55 PM|Updated: Apr 18, 2026, 01:55 PM
BJP जिला महामंत्री का पुलिस कर्मियों पर आरोप, बोले- 70 प्रतिशत अवैध खनन...
Image Credit:

Baran News: राजस्थान के बारां में भाजपा जिला महामंत्री राकेश जैन ने अवैध खनन मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन में 70 प्रतिशत ट्रैक्टर ट्राली पुलिस कर्मियों के दौड़ लगा रहे हैं.

गुरुवार को शहर के बरडिया रोड पर हुए हादसे में गई दो मासूम की जान को लेकर दिए गए बयान में भाजपा जिला महामंत्री राकेश जैन ने कहा कि शहर समेत जिले भर में जो अवैध खनन हो रहा है, उसमें 70 प्रतिशत ट्रैक्टर ट्राली तो पुलिस कर्मियों तथा उनके परिजनों व उनके साथियों के ही चल रहे हैं.

पुलिस व खनन विभाग उन्हें छोड़ देते हैं तथा और को पकड़ लेते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की है कि शक्ति से अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए तथा अवैध खनन में प्रयोग ट्रैक्टर ट्रालियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

​बारां शहर के शिवाजी नगर इलाके में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.​

मृतक की पहचान मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है. हमलावरों ने मनीष पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Baran News
rajasthan news
Rakesh Jain

About the Author

Aman Singh

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंक

Rajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंक

RAS Topper List
2

करौली में बड़ा हादसा टला! अनाज मंडी में अचानक गिरे 3 पोल

Karauli News
3

आधी रात में पायलटों ने छोड़ दी फ्लाइट, विमान से उतरकर बोले- यात्री अब बाय रोड घर जाएंगे!

jaipur news
4

देवली में मां-बेटी निकली ड्रग्स तस्कर! लाखों की नकदी और स्मैक के साथ अरेस्ट

Tonk News
5

BJP जिला महामंत्री का पुलिस कर्मियों पर आरोप, बोले- 70 प्रतिशत अवैध खनन...

Baran News