/BJP जिला महामंत्री का पुलिस कर्मियों पर आरोप, बोले- 70 प्रतिशत अवैध खनन...

Baran News: राजस्थान के बारां में भाजपा जिला महामंत्री राकेश जैन ने अवैध खनन मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में अवैध खनन में 70 प्रतिशत ट्रैक्टर ट्राली पुलिस कर्मियों के दौड़ लगा रहे हैं.

गुरुवार को शहर के बरडिया रोड पर हुए हादसे में गई दो मासूम की जान को लेकर दिए गए बयान में भाजपा जिला महामंत्री राकेश जैन ने कहा कि शहर समेत जिले भर में जो अवैध खनन हो रहा है, उसमें 70 प्रतिशत ट्रैक्टर ट्राली तो पुलिस कर्मियों तथा उनके परिजनों व उनके साथियों के ही चल रहे हैं.

पुलिस व खनन विभाग उन्हें छोड़ देते हैं तथा और को पकड़ लेते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की है कि शक्ति से अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए तथा अवैध खनन में प्रयोग ट्रैक्टर ट्रालियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए.



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​बारां शहर के शिवाजी नगर इलाके में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.​

मृतक की पहचान मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है. हमलावरों ने मनीष पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.

