Anta by-election 2025: अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों ही दल मतदाता के दिल में उतरने की कोशिश में लगे हैं. इधर बीजेपी ने प्रचार की एक अलग ही रणनीति बनाई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 08, 2025, 08:47 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 08:47 PM IST

BJP की नई रणनीति से अंता उपचुनाव में बदला समीकरण, कांग्रेस में मची हलचल!

Anta by-election 2025: राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों ही दल मतदाता के दिल में उतरने की कोशिश में लगे हैं. इधर बीजेपी ने प्रचार की एक अलग ही रणनीति बनाई है. माइक्रो मैनेजमेंट, सोशल इंजीनियरिंग के साथ हाईटेक प्रचार सिस्टम के साथ बीजेपी की रणनीति परवान चढ़ी है.

प्रचार का तरीका बदला, बड़ी सभाएं नहीं कर सीधे संपर्क किया गया. सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस रणनीति के सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी. अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी के कंवरलाल मीणा के निलंबन के बाद उप चुनाव हो रहे हैं. अंता उप चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं. ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

Trending Now

कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता अंता में डेरा डाले हुए हैं. इधर बीजेपी अपनी खास चुनावी रणनीति के सहारे चुनाव में आगे बढ़ रही है. बीजेपी ने अंता में प्रत्याशी की घोषणा भले ही देर से की, लेकिन अपनी रणनीति की बदौलत कांग्रेस के मुकाबले पार्टी का चुनावी माहौल ज्यादा दिख रहा है.

बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को नारों और आरोपों के सहारे उसी के क्षेत्र जहां से वो दो बार जीत चुके हैं, वहां घेरा है. नामांकन के तारीख शुरू होने के कई दिन बाद बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया गया. लोगों को लग रहा था कि बीजेपी का प्रचार काम नहीं कर रहा है. इसके बाद बीजेपी ने अपनी माइक्रो मैनेजमेंट तथा सोशल इंजीनियरिंग के सहारे प्रचार को परवान चढ़ाया.

प्रत्याशी घोषित होने से पहले कहीं भी चुनावी माहौल नहीं था, बस चर्चा थी. हालांकि बीजेपी की टीमें अंदरूनी रूप से बूथ मैनेजमेंट, बूथ समिति अध्यक्ष को काम पर लगा दिया. कांग्रेस ने स्थानीय कैंडिडेट का सुर्रा छोड़ा, जिसपर लोगों की उम्मीदें टिकी. बाद में बीजेपी ने भी स्थानीय मोरपाल सुमन को टिकट दिया, जिससे माहौल बदल गया.

माइक्रो मैनेजमेंट की तर्ज पर स्थानीय कार्यकारिणी की भागीदारी बढ़ाते हुए प्रचार शुरू किया. बूथ और शक्ति केंद्र के जरिए संपर्क कर गांवों में सूची बनाने का काम किया. कार्यकर्ताओं को ग्रासरूट लेवल पर एक्टिव कर साथ रखा, जिससे प्रचार दिखना लगा.

बड़ी सभाओं के बजाय छोटे-छोटे स्तर पर कार्यकर्ताओं और लोगों से संपर्क संवाद किया. रोड शो को छोड़ दें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं और वोटर्स से जीवंत संपर्क किया. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जनबल और धनबल का नारा देकर जनता और कार्यकर्ताओं को जोड़ा.

सोशल इंजीनियरिंग का भी भरपूर उपयोग किया. बीजेपी ने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को जातीय और क्षेत्रीय समीकरण से मैदान में उतारा. कांग्रेस के परंपरागत एससी वोटों को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, विधायक राधेश्याम बैरवा, गुर्जर-मीणाओं के लिए विधायक ललित मीणा, ओम प्रकाश भडाना आदि को लगाया.

इसी तरह अन्य समाजों के नेताओं को भी बाहुल्य वाले गांवों में संपर्क के लिए भेजा. मंडल प्रभारी-मंडल प्रवासी और विधानसभा प्रभारी और विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ता लगाए. 268 बूथ केंद्रों पर पार्टी के प्रमुख नेताओं को जिम्मा सौंपा. 6 मंडलों पर प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई. क्षेत्र के बाहर के नेता को प्रभारी, जिले के बाहर के नेता को प्रवासी बनाया.

