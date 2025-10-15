कहां अटकी है बीजेपी? आज भी अंता पर प्रत्याशी का नहीं किया ऐलान

Anta By-election 2025: बारां जिले में अंता विधानसभा उप चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी दंगल का बिगुल भी बज गया है. हालांकि भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है.
Anta By-election 2025: बारां जिले में अंता विधानसभा उप चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी दंगल का बिगुल भी बज गया है. हॉट सीट माने जाने वाली इस सीट पर नरेश मीणा द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद घमासान त्रिकोणात्मक मुकाबला होने के आसार नजर आने लगा है.
वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 13 अक्टूबर को ही अपना नामांकन भर दिया है. वहीं अगर भाजपा प्रत्याशी की बात की जाए, तो आज भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की.
बता दें कि अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिनकी 23 अक्टूबर को संमिक्षा की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे. जिसके बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा. वहीं 11 नवंबर को मतदान होगा.
अंता उप चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता की. मदन राठौड़ ने कहा कि अंता में कांग्रेस रटी रटाई उम्मीदवार दोहरा रहे हैं. कांग्रेस प्रत्याशी पर्ची-पर्ची कहते रहते हैं. जबकि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है.
कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. आज कांग्रेस के नेताओं ने अंता में भ्रामक प्रचार किया. कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने खुलकर नारे लगाए थे, भरत सिंह जी कहते थे भाया रे भाया खूब खाया कहते थे. भरत सिंह आदर्श राजनेता थे. कांग्रेस के नेता भ्रष्ट नेता की तारीफ कर रहे हैं. जातिगत गणित है कांग्रेस की नीतिगत सोच नहीं है.
भाजपा ने फिलहाल प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हम सबसे राय मशविरा कर आलाकमान को नाम भिजवाया है. जल्द पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करेगी. सबने मिल बैठकर चर्चा की है. निर्णय सामूहिक होगा. वसुंधरा जी मुझसे घोषणा कराना चाहेंगी, तो मैं उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दूंगा.
