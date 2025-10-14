Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

BJP आज करेगी उम्मीदवार का ऐलान, अंता के दावेदारों का जयपुर में जमावड़ा

Anta By-election 2025: अंता उपचुनाव में भाजपा के टिकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है. पार्टी आज किसी भी वक्त उम्मीदवार के नाम का एलान कर सकती है. तमाम दावेदारों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 14, 2025, 05:23 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 05:23 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित
7 Photos
jaipur news

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, देखें तस्वीरें
5 Photos
jaisalmer news

Jaisalmer News: जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में लगी आग, देखें तस्वीरें

धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़
9 Photos
Dhanteras 2025

धनतेरस पर इन चीजों की होती है शुभ खरीदारी! राजस्थान के बाजारों में उमड़ती है सबसे ज़्यादा भीड़

माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!
10 Photos
Rajasthan Places To Visit

माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!

BJP आज करेगी उम्मीदवार का ऐलान, अंता के दावेदारों का जयपुर में जमावड़ा

Anta By-election 2025: राजस्थान के अंता उपचुनाव में भाजपा के टिकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है. पार्टी आज किसी भी वक्त उम्मीदवार के नाम का एलान कर सकती है. तमाम दावेदारों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ है. अंता उपचुनाव में एक तरफ नामांकन का दौर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की चुनावी तैयारियां हैं, लेकिन प्रदेश में सरकार होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार का नाम तय करने में ही अपना वक्त जाया कर रही है.

पार्टी में कई नामों पर विचार हुआ, लेकिन एकराय नहीं बन पाने से टिकट की घोषणा होने में देरी हो रही है. कांग्रेस में टिकट की घोषणा हुए आज पांच दिन हो गए हैं. अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष आज ही टिकट की घोषणा का दावा कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा. इसका कहीं कोई संकेत नहीं दे रहे है. बस मदन राठौड़ यहीं कह रहे हैं कमल का फूल ही हमारा चेहरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस बीच टिकट के दावेदारों का जयपुर में डेरा है. नंदलाल सुमन प्रखर कौशल और मोरपाल सुमन से लेकर आनंद गर्ग तक दर्जनभर दावेदारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलााकात की और टिकट के लिए आशीर्वाद मांगा. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर वसुंधरा राजे तक के आवास पर दावेदारों का दिनभर जमावड़ा देखा गया, लेकिन बीजेपी से जिस तरह की उम्मीद थी. पार्टी वैसा फैसला इस चुनाव में लेती कहीं दिखाई नहीं दे रही है.

सूबे में सरकार होने और चहुमुंखी विकास के अपने दावों पर खरा उतरने की कोशिशों के बावजूद अंता में ये कैसी चुनावी तैयारियां हैं, जिसमें पार्टी ने न तो अब तक चुनाव प्रभारी बनाया न ही चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया. क्या बीजेपी ने इस चुनाव को इतने हल्के में ले लिया या फिर उसके नेता प्रमोद जैन भाया के सामने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है.

इसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. इस बीच अंता में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमा रहा . वहीं सामान्य उम्मीदवार की भी मांग जोर पकड़ रही है. जगह-जगह अंता में दिख रहे ये होर्डिंग बैनर पोस्टर इसकी साफ-साफ गवाही दे रहे हैं. इसलिए पार्टी को फैसला लेने में देरी हो रही है. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दावा है कि अंता के टिकट का फैसला प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे.

बहरहाल उम्मीदवार के नाम का एलान तो आज हो जाएगा पर असली लड़ाई इसके बाद शुरू होगी. प्रमोद भाया के तजुर्बे और रणनीति की काट ढूंढने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी होगी. भाया की छवि और उन पर दर्ज मुकदमों को बीजेपी को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाना होगा, तब कहीं जाकर उसकी चुनावी नैया पार लग पाएगी, क्योंकि टिकट में हुई देरी उसके लिए कई मोर्चों पर मुश्किलों की वजह बन सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news