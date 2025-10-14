BJP आज करेगी उम्मीदवार का ऐलान, अंता के दावेदारों का जयपुर में जमावड़ा

Anta By-election 2025: अंता उपचुनाव में भाजपा के टिकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है. पार्टी आज किसी भी वक्त उम्मीदवार के नाम का एलान कर सकती है. तमाम दावेदारों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ है.
Anta By-election 2025: राजस्थान के अंता उपचुनाव में भाजपा के टिकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है. पार्टी आज किसी भी वक्त उम्मीदवार के नाम का एलान कर सकती है. तमाम दावेदारों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ है. अंता उपचुनाव में एक तरफ नामांकन का दौर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की चुनावी तैयारियां हैं, लेकिन प्रदेश में सरकार होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार का नाम तय करने में ही अपना वक्त जाया कर रही है.
पार्टी में कई नामों पर विचार हुआ, लेकिन एकराय नहीं बन पाने से टिकट की घोषणा होने में देरी हो रही है. कांग्रेस में टिकट की घोषणा हुए आज पांच दिन हो गए हैं. अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष आज ही टिकट की घोषणा का दावा कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा. इसका कहीं कोई संकेत नहीं दे रहे है. बस मदन राठौड़ यहीं कह रहे हैं कमल का फूल ही हमारा चेहरा है.
यह भी पढ़ें- भाया ने शुभ मुहूर्त में किया नामांकन, अब 15 को रंधावा-डोटासरा और जूली करेंगे शक्ति प्रदर्शन
इस बीच टिकट के दावेदारों का जयपुर में डेरा है. नंदलाल सुमन प्रखर कौशल और मोरपाल सुमन से लेकर आनंद गर्ग तक दर्जनभर दावेदारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलााकात की और टिकट के लिए आशीर्वाद मांगा. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर वसुंधरा राजे तक के आवास पर दावेदारों का दिनभर जमावड़ा देखा गया, लेकिन बीजेपी से जिस तरह की उम्मीद थी. पार्टी वैसा फैसला इस चुनाव में लेती कहीं दिखाई नहीं दे रही है.
सूबे में सरकार होने और चहुमुंखी विकास के अपने दावों पर खरा उतरने की कोशिशों के बावजूद अंता में ये कैसी चुनावी तैयारियां हैं, जिसमें पार्टी ने न तो अब तक चुनाव प्रभारी बनाया न ही चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया. क्या बीजेपी ने इस चुनाव को इतने हल्के में ले लिया या फिर उसके नेता प्रमोद जैन भाया के सामने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है.
इसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. इस बीच अंता में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गरमा रहा . वहीं सामान्य उम्मीदवार की भी मांग जोर पकड़ रही है. जगह-जगह अंता में दिख रहे ये होर्डिंग बैनर पोस्टर इसकी साफ-साफ गवाही दे रहे हैं. इसलिए पार्टी को फैसला लेने में देरी हो रही है. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दावा है कि अंता के टिकट का फैसला प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे.
बहरहाल उम्मीदवार के नाम का एलान तो आज हो जाएगा पर असली लड़ाई इसके बाद शुरू होगी. प्रमोद भाया के तजुर्बे और रणनीति की काट ढूंढने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी होगी. भाया की छवि और उन पर दर्ज मुकदमों को बीजेपी को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाना होगा, तब कहीं जाकर उसकी चुनावी नैया पार लग पाएगी, क्योंकि टिकट में हुई देरी उसके लिए कई मोर्चों पर मुश्किलों की वजह बन सकती है.
