रामपाल मेघवाल नाम वापस लें वरना पार्टी से निष्कासन होगा- मदन राठौड़



Anta Assembly By Election : पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के बीजेपी से बागी होकर अंता में नामांकन भरने के बाद जहां मुकाबला रोचक हो गया है, वहीं बीजेपी ने सख्त कार्यवाई के तरफ इशारा कर दिया है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक अगर नाम वापस नहीं लिया गया तो पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है.

ये ही नहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद जैन भाया पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी पत्नी से नामाकंन दाखिल कराकर प्रमोद जैन भाया ने अपनी हार कबूल कर ली है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए दिखे.

आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिये अंता से नामाकंन कर दिया है. कई सालों से बीजेपी से नाराज चल रही पूर्व विधायक ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया था. पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल साल 2018 से टिकट मांग रहे थे. साल 2013 में रामपाल मेघवाल ने चुनाव जीता भी था लेकिन सिटिंग एमएलए होने के बाद भी पार्टी ने टिकट काटा. ये नाराजगी लगातार बनी हुई थी. फिर साल 2018 और 2023 में भी टिकट नहीं मिलने के बाद मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आपको बता दें कि इस बार अंता सीट से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया,भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा आमने-सामने थे. तीनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन अब बीजेपी के ही पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के मैदान में आने से मुकाबला और रोचक हो गया है.