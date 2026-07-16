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बारां कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, चौथी बार खाली कराया गया परिसर

Baran News: राजस्थान के बारां जिला कलेक्टर कार्यालय को एक बार फिर ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया. यह चौथी बार है जब कलेक्ट्रेट को इस तरह की धमकी मिली है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 16, 2026, 12:01 PM|Updated: Jul 16, 2026, 12:01 PM
बारां कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, चौथी बार खाली कराया गया परिसर
Image Credit: Baran Collector Office Bomb ThreatSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran Collector Office Bomb Threat: राजस्थान के बारां जिला मुख्यालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट को ई-मेल के माध्यम से धमकी भेजी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को एहतियातन खाली करा लिया. कार्यालय में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे कुछ समय के लिए सरकारी कामकाज भी प्रभावित रहा.


सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, पूरे परिसर की ली गई तलाशी

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धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की चप्पे-चप्पे पर सघन तलाशी ली गई. संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल और अधिक मजबूत कर दिया गया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी है तथा ई-मेल भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.


चौथी बार मिली धमकी, बढ़ी सुरक्षा को लेकर चिंता

बारां जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी तीन बार इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं. लगातार चौथी बार सामने आए इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बार-बार एक ही सरकारी कार्यालय को निशाना बनाए जाने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन धमकियों के पीछे कौन है और उसका उद्देश्य क्या है.


सरकारी कामकाज और आम जनता पर पड़ रहा असर

हर बार धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर को खाली कराना पड़ता है, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है. विभिन्न कार्यों के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कर्मचारियों और आम नागरिकों में भी असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हर धमकी को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.


पुलिस कर रही तकनीकी जांच

पुलिस ने धमकी वाले ई-मेल की साइबर जांच शुरू कर दी है. ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द धमकी भेजने वाले की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


प्रशासन ने लोगों से की अपील

फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. लगातार मिल रही धमकियों के बीच प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और जांच पूरी गंभीरता से जारी रहेगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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