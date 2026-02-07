Zee Rajasthan
न सोना, न चांदी, इस बार बारां में चोरी हो गए 6 मवेशी, भैंस चोर गिरोह मचा रहा आतंक

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में पशुधन चोरों ने आतंक फैला रखा है. बीती रात गदरेटा गांव में अज्ञात चोरों ने एक पशुपालक के बाड़े की चारदीवारी को तोड़कर बाड़े में बंधी तीन भैंस और तीन पाड़ी को चोरी कर लिया. यह घटना न केवल आर्थिक क्षति का कारण बनी है, बल्कि ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना को भी बढ़ा दिया है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ram Mehta
Published: Feb 07, 2026, 02:17 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 02:17 PM IST

Baran News: बारां जिले के समरानियां कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों भैंस चोर गिरोह का आतंक लोगों के लिए चिंता का सबब बन गया है. स्थानीय पशुपालकों की सुरक्षा और उनका पशुधन लगातार चोरी के मामलों से खतरे में है. ग्रामीणों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे बार-बार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है.

बीती रात गदरेटा गांव में अज्ञात चोरों ने एक पशुपालक के बाड़े की चारदीवारी को तोड़कर बाड़े में बंधी तीन भैंस और तीन पाड़ी को चोरी कर लिया. यह घटना न केवल आर्थिक क्षति का कारण बनी है, बल्कि ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना को भी बढ़ा दिया है. वहीं, गांव के अन्य पशुपालकों के अनुसार, इससे पहले भी दो बार भैंस चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं. सबसे हाल ही में 19 भैंसें चोरी हुई थीं, जिनका पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है.

स्थानीय लोग कहते हैं कि लगातार पशुधन की चोरी ने उन्हें सदमे में डाल दिया है. कई पशुपालक डर के कारण अपने बाड़ों में रातभर पहरा देने को मजबूर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं ने उनके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर दिया है और पशुपालन के व्यवसाय पर गंभीर असर डाला है.

चोरी की वारदातों की जांच की जा रही
पुलिस का कहना है कि चोरी की वारदातों की जांच की जा रही है और गिरोह के सुराग तलाशे जा रहे हैं. बारां जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि चोरों को पकड़ने और ग्रामीणों के पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा. ग्रामीण इलाकों में पशुधन की सुरक्षा के लिए हाईटेक निगरानी, मजबूत बाड़े और स्थानीय पुलिस के साथ सामुदायिक भागीदारी बेहद जरूरी है. इससे चोरी की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.

भैंसों और पाड़ियों की सुरक्षा के लिए नए उपाय तलाश रहे
ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो पशुपालन क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक नुकसान होगा. ऐसे में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ही ग्रामीणों का भरोसा कायम रख सकती है.

इस संकट के बीच, पशुपालक अपनी भैंसों और पाड़ियों की सुरक्षा के लिए नए उपाय तलाश रहे हैं और स्थानीय समुदाय में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पुलिस गिरोह का पता लगाकर चोरी की घटनाओं को रोक पाएगी, ताकि ग्रामीण फिर से अपने काम और जीवन में शांति महसूस कर सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

