Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

बारां में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पिला पंजा, बाईपास निर्माण में बाधक अवैध दुकानें जमींदोज

Baran Bulldozer Action: बारां में तेजाजी चौक क्षेत्र में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाईपास निर्माण में बाधक बन रहे अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByRam Mehta
Published:Apr 12, 2026, 03:57 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 03:57 PM IST

Trending Photos

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'
7 Photos
jaipur news

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!
6 Photos
jaipur news

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!
6 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां पूरी बारात हो गई थी गायब, आज भी कांप उठते हैं लोग!
6 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां पूरी बारात हो गई थी गायब, आज भी कांप उठते हैं लोग!

बारां में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पिला पंजा, बाईपास निर्माण में बाधक अवैध दुकानें जमींदोज

Baran Bulldozer Action: राजस्थान के बारां जिले में ​हरनावदाशाहजी कस्बे के तेजाजी चौक क्षेत्र में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाईपास निर्माण में बाधक बन रहे अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया. उपखंड अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुंतल एवं डीएसपी ताराचंद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.

हरनावदाशाहजी कस्बे में निर्माणाधीन बाईपास मार्ग पर तेजाजी चौक के पास दो पक्की दुकानें लंबे समय से बाधक बनी हुई थीं. इसके चलते सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ था और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. ग्राम पंचायत द्वारा इन दुकानों को हटाने के लिए पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर अंतत: प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना पड़ा.


​कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से दोनों पक्की दुकानों को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और लोग तमाशबीन बने रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

​मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुंतल ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

​इस दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. दुकानों के हटने से अब बाईपास निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को जल्द ही सुगम यातायात की सुविधा मिल सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news