बारां के अंता विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, टिकट की दौड़ में लगे नेता

Baran News: जिले के अंता में विधानसभा उप चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. संभावित उम्मीदवारों के कई चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से सिर्फ एक ही नाम पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का सामने आ रहा है.

वहीं भाजपा से पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवाल, अंता प्रधान प्रखर कौशल, अंता नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, विष्णु गौतम सहित कई नाम सामने आ रहे हैं. वहीं, इस चुनाव को सियासी प्रतिष्ठा की जंग का मैदान माना जा रहा है.

वहीं, कांग्रेस में सिर्फ एक नाम प्रमोद जैन भाया का सामने आ रहा है, वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है.

अंता विधानसभा सीट पर चार बार चुनाव

बता दें कि अंता विधानसभा सीट पर चार बार चुनाव हुए, जिसमें 2 बार कांग्रेस तथा 2 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है. कांग्रेस के प्रमोद जेन भाया ने 2008 तथा 2018 में जीत हासिल करते हुए मंत्री पद संभाला. वहीं, भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में जीत दर्ज करते हुए मंत्री पद पर आसीन हुए. वहीं, 2023 में भाजपा के कंवर लाल मीणा ने जीत हासिल करते हुए भाजपा के झंडे को बुलंद किया.

अंता विधानसभा के 11 नवंबर को होने वाले मतदान के दौरान 2 लाख 27 हजार 563 मतदाता वोट डालेंगे, जिसके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए.

