सड़क पार कर रहा था चीता… तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौके पर मौत, कूनो में मचा हड़कंप

Baran News: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकले दो चीतों में से एक की मौत रविवार तड़के आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर हो गई. चीता सड़क पार कर रहा था तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दूसरा चीता जंगल की ओर भाग गया है, जिसकी तलाश जारी है, वहीं कार मोटे से फरार हो गई.

रविवार सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच कूनो के जंगल से दो चीते घाटीगांव की तरफ आए. तड़के वे आगरा-मुंबई हाईवे की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने सड़क पार करना शुरू किया, तभी एक रफ्तार में दौड़ता वाहन उनमें से एक से टकरा गया. जोरदार टक्कर लगने के बाद चीता सड़क किनारे गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही घाटीगांव थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. थोड़ी देर बाद कूनो पार्क के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. भीड़ बढ़ने लगी तो वन विभाग ने पूरे क्षेत्र को घेरकर किसी को पास नहीं आने दिया. यहां तक कि पुलिस को भी सीमित दूरी से आगे नहीं बढ़ने दिया गया.

वहीं टक्कर देकर मौके से फरार कार को राजस्थान के अंता वन विभाग की टीम ने पकड़ कर वन विभाग कार्यालय में खड़ा करा दिया है.

पढ़ें बारां की एक और खबर

बारां में बीच हाईवे बिक रही शराब! हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिख रही सख्ती

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में आबकारी विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते सारे नियम कायदे ताक पर रखे हुए हैं. हालात ऐसे हैं कि जिले की सीमा से निकले हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और मेगा हाईवे और अन्य मार्गों पर सड़क किनारे ही ठेके नजर आ जाते हैं.

राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बारां जिले की सीमा में कई जगह ऐसे नजारे दिखाई देते हैं. शराब के ठेके हाईवे पर होने के कारण हाईवे पर ट्रक आदि खड़े रहते हैं और चालक शराब पीते रहते हैं गाड़ी भी शराब पीकर चलाते हैं. ऐसे में कई हादसे भी इस कारण हो चुके हैं और लोगों की जान तक जा चुकी है लेकिन बारां में हाईवे पर बैखोफ शराब की दुकानें नियम कानून ताक में रखकर संचालित है.

