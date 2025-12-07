Zee Rajasthan
सड़क पार कर रहा था चीता… तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौके पर मौत, कूनो में मचा हड़कंप

Baran News: कूनो नेशनल पार्क से निकले दो चीतों में से एक की रविवार तड़के आगरा-मुंबई हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि चीता मौके पर ही दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरा चीता जंगल में भाग गया और उसकी तलाश वन विभाग की टीम कर रही है.
 

Published: Dec 07, 2025, 02:15 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 02:15 PM IST

Baran News: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकले दो चीतों में से एक की मौत रविवार तड़के आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर हो गई. चीता सड़क पार कर रहा था तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दूसरा चीता जंगल की ओर भाग गया है, जिसकी तलाश जारी है, वहीं कार मोटे से फरार हो गई.

रविवार सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच कूनो के जंगल से दो चीते घाटीगांव की तरफ आए. तड़के वे आगरा-मुंबई हाईवे की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने सड़क पार करना शुरू किया, तभी एक रफ्तार में दौड़ता वाहन उनमें से एक से टकरा गया. जोरदार टक्कर लगने के बाद चीता सड़क किनारे गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही घाटीगांव थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. थोड़ी देर बाद कूनो पार्क के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. भीड़ बढ़ने लगी तो वन विभाग ने पूरे क्षेत्र को घेरकर किसी को पास नहीं आने दिया. यहां तक कि पुलिस को भी सीमित दूरी से आगे नहीं बढ़ने दिया गया.
वहीं टक्कर देकर मौके से फरार कार को राजस्थान के अंता वन विभाग की टीम ने पकड़ कर वन विभाग कार्यालय में खड़ा करा दिया है.

