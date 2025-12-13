Zee Rajasthan
रामगढ़ क्रेटर बना चीते का नया घर! 5 शिकार के बाद KP-2 को वापस ले गई कूनो टीम

Baran News: राजस्थान में बारां जिले में मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर 27 नवंबर को बारां जिले की सीमा में आए चीता केपी-2 को शुक्रवार शाम को कूनो नेशनल पार्क मध्यप्रदेश से आई टीम ट्रेंकुलाइज कर वापस कूनो ले गई. 

Published: Dec 13, 2025, 11:35 AM IST | Updated: Dec 13, 2025, 11:35 AM IST

Baran News: बारां जिले में मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर 27 नवंबर को बारां जिले की सीमा में आए चीता केपी-2 को शुक्रवार शाम को कूनो नेशनल पार्क मध्यप्रदेश से आई टीम ट्रेंकुलाइज कर वापस कूनो ले गई. चीता की सुरक्षा के लिए पिछले 16 दिनों से लगातार वन विभाग की टीमें निगरानी कर रही थीं.

कूनों की टीम चीता के वापस कूनो लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वापस नहीं लौटा तो ट्रॅक्युलाइज करने का निर्णय किया. वन विभाग के सूत्रों के अनुसार 27 नवंबर को चीता केपी-2 कूनो से निकलकर रामगढ़ क्रेटर आया था. वह यहां के अनुकूल वातावरण में ढल गया था और यहीं अपनी अस्थाई टेरिटरी भी बना ली थी.


शुरुआत के 7 दिन उसका रामगढ़ क्रेटर में ही मूवमेंट रहा. यहां उसने 2 शिकार भी किए. इस दौरान वह भंडदेवरा मंदिर और रामगढ़ माताजी मंदिर पर विचरण कर रहा था. इसके बाद यहां से निकलकर करीब 5 किमी दूर अर्जुनपुरा पहुंचा. यहां सरसों के खेतों में उसका मूवमेंट रहा. अर्जुनपुरा के आसपास इसने 3 शिकार किए. गुरुवार की रात भी चीता ने एक बछड़े का शिकार किया था. कूनो से आई टीम ने चीता केपी-2 को सुरक्षित ट्रेंकुलाइज किया है. टीम चीता को अपने साथ लेकर रवाना हो गई.

बारां उपवन संरक्षक विवेकानंद मानिकराव बड़े का कहना है कि बारां वन विभाग की जिम्मेदारी केवल उसकी सुरक्षा की थी, इसके लिए टीमों को लगाया गया था. यहां पर स्थाई रूप से चीता बसाने का निर्णय उच्चस्तर से ही होगा.

स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता
कूनो से निकलकर आया चीता केपी-2 ने लगातार रामगढ़ क्षेत्र में 16 दिन सुरक्षित मूवमेंट करने के साथ 5 शिकार किए हैं. उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि रामगढ़ क्रेटर और आसपास का क्षेत्र चीता के लिए प्राकृतिक आवास है. यहां पर इनके लिए इंतजाम करने चाहिए, ट्रेंकुलाइज करके ले जाना कोई स्थाई समाधान नहीं है. चीता और अन्य वन्यजीव सीमा से परे हैं. इन्हें जहां प्राकृतिक माहौल मिलता है, वे वहां पर ही जाते हैं. ट्रेंकुलाइज करने से इनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

