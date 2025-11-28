कूनो से निकलकर अचानक किशनगंज के जंगलों में पहुंचा अफ्रीकी चीता KP-2, लोग बना रहे वीडियो

Baran News : बारां जिलें के किशनगंज क्षेत्र में एक फिर से कूनो नेशनल पार्क मध्यप्रदेश से एक बार फिर अफ्रीकी चीता बाहर निकलकर राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा से सटे क्षेत्र में दिखाई दिया है.
Trending Photos
Baran News : कूनो नेशनल पार्क से आया अफ्रीकी चीता KP-2 किशनगंज रेंज के जंगलों में प्रवेश कर गया है. चीते की मौजूदगी से वन विभाग में हड़कंप मच गया है और दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें लगातार चीता KP-2 को ट्रैक कर रही हैं.
मिली जानकारी के अनुसार,अफ्रीकी चीता KP-2 को रामगढ़ क्षेत्र में दोपहर के समय पहली बार देखा गया, जहां वह जंगल की ओर बढ़ता नजर आया. इसके कुछ समय बाद ही KP-2 सरसों के खेत में फिर दिखाई दिया, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई.
ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और निगरानी तेज कर दी गई.बताया जा रहा है कि अफ्रीकी चीतों को आदिवासी अंचल का जंगल रास आ रहा है. इससे पहले भी दिसंबर 2023 में कूनो नेशनल पार्क से अफ्रीकी चीता ‘अग्नि’ इस क्षेत्र में पहुंचा था.
लगातार हो रही साइटिंग से यह संकेत मिल रहे हैं कि चीते इस इलाके को अपना नया विचरण क्षेत्र मान रहे हैं.वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, जंगल या खेतों की ओर अनावश्यक आवाजाही न करने की अपील की है. वन विभाग की टीम चीता KP-2 की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!