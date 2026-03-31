बारां में चीते की एंट्री से हड़कंप! रामगढ़ गांव के पास पहुंचा KP-3, ग्रामीणों में भगदड़

Baran News: बारां जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब कूनों नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-3 सोमवार को जंगलों से होते हुए रामगढ़ गांव की बस्ती के करीब पहुंच गया. अचानक चीते के गांव के पास दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब चीता खेतों से निकलकर बस्ती की ओर दौड़ पड़ा, जहां कई ग्रामीण मौजूद थे.

किशनगंज रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि सोमवार दिन में चीता केपी-3 बांझआमली क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए रामगढ़ गांव के नजदीक पहुंच गया. जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में लोग खेतों की ओर पहुंच गए. इस दौरान चीता गेहूं के खेत से तेजी से दौड़ता हुआ बस्ती की तरफ आया, जिससे वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कई ग्रामीण तो डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए.

वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना के दौरान चीता कुछ समय के लिए ग्रामीणों की ओर हमलावर भी होता दिखाई दिया, लेकिन बाद में वह दिशा बदलकर वापस खेतों की ओर लौट गया. बताया जा रहा है कि फिलहाल चीता गांव के आसपास के खेतों में ही मूवमेंट कर रहा है, जिस पर वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है.

गांव के निवासी गुरुवचन भारती ने बताया कि चीता बैरवा समाज के मंदिर के पास तक पहुंच गया था, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया गया. कूनों नेशनल पार्क की टीम और वनकर्मी भी चीते की गतिविधियों पर करीब 100 मीटर की दूरी से लगातार निगरानी कर रहे थे.

पानी की तलाश में गांव के करीब आ गया चीता

वन अधिकारियों के अनुसार, संभावना है कि चीता पानी की तलाश में गांव के करीब आ गया हो. किसी ग्रामीण द्वारा उसे देखे जाने के बाद यह सूचना तेजी से फैल गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए मौके पर पहुंच गए. कई लोग तमाशबीन की तरह भी वहां जमा हो गए, जिससे स्थिति और जोखिमपूर्ण हो गई. इस दौरान चीते ने कुछ लोगों की ओर दौड़ भी लगाई.

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे चीते के पास न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. अधिकारियों का कहना है कि चीते की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और कूनों के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है. फिलहाल चीता गांव के आसपास के खेतों में ही मूवमेंट कर रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-