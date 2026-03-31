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बारां में चीते की एंट्री से हड़कंप! रामगढ़ गांव के पास पहुंचा KP-3, ग्रामीणों में भगदड़

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में कूनों नेशनल पार्क से निकला चीता KP-3 रामगढ़ गांव के पास पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई. चीता खेतों से निकलकर बस्ती की ओर दौड़ा, जिसके चलते लोग जान बचाने के लिए भागे और कई पेड़ों पर चढ़ गए. वन विभाग और कूनों की टीम लगातार निगरानी कर रही है. माना जा रहा है कि चीता पानी की तलाश में गांव तक पहुंचा. फिलहाल उसकी मूवमेंट गांव के आसपास ही बनी हुई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. 
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByRam Mehta
Published:Mar 31, 2026, 08:34 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 08:34 AM IST

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बारां में चीते की एंट्री से हड़कंप! रामगढ़ गांव के पास पहुंचा KP-3, ग्रामीणों में भगदड़

Baran News: बारां जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब कूनों नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-3 सोमवार को जंगलों से होते हुए रामगढ़ गांव की बस्ती के करीब पहुंच गया. अचानक चीते के गांव के पास दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब चीता खेतों से निकलकर बस्ती की ओर दौड़ पड़ा, जहां कई ग्रामीण मौजूद थे.

किशनगंज रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि सोमवार दिन में चीता केपी-3 बांझआमली क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए रामगढ़ गांव के नजदीक पहुंच गया. जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में लोग खेतों की ओर पहुंच गए. इस दौरान चीता गेहूं के खेत से तेजी से दौड़ता हुआ बस्ती की तरफ आया, जिससे वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कई ग्रामीण तो डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए.

वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए

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घटना के दौरान चीता कुछ समय के लिए ग्रामीणों की ओर हमलावर भी होता दिखाई दिया, लेकिन बाद में वह दिशा बदलकर वापस खेतों की ओर लौट गया. बताया जा रहा है कि फिलहाल चीता गांव के आसपास के खेतों में ही मूवमेंट कर रहा है, जिस पर वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है.

गांव के निवासी गुरुवचन भारती ने बताया कि चीता बैरवा समाज के मंदिर के पास तक पहुंच गया था, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया गया. कूनों नेशनल पार्क की टीम और वनकर्मी भी चीते की गतिविधियों पर करीब 100 मीटर की दूरी से लगातार निगरानी कर रहे थे.

पानी की तलाश में गांव के करीब आ गया चीता

वन अधिकारियों के अनुसार, संभावना है कि चीता पानी की तलाश में गांव के करीब आ गया हो. किसी ग्रामीण द्वारा उसे देखे जाने के बाद यह सूचना तेजी से फैल गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए मौके पर पहुंच गए. कई लोग तमाशबीन की तरह भी वहां जमा हो गए, जिससे स्थिति और जोखिमपूर्ण हो गई. इस दौरान चीते ने कुछ लोगों की ओर दौड़ भी लगाई.

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे चीते के पास न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. अधिकारियों का कहना है कि चीते की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और कूनों के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है. फिलहाल चीता गांव के आसपास के खेतों में ही मूवमेंट कर रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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