/छबड़ा में आवारा कुत्ते का खौफ! मासूम बच्चे पर झपटा, बचाने दौड़ी मां पर भी किया हमला

Baran News: छबड़ा कस्बे की पालीवाल कृष्णा बिहार कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. कॉलोनी में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे पर अचानक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. बच्चे पर कुत्ते को झपटता देख उसकी मां उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बच्चे की चीख सुनकर दौड़ी मां, कुत्ते ने उस पर भी किया हमला

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घटना के दौरान मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ता अचानक उसके पास पहुंचा और उस पर हमला कर दिया. कुत्ते के हमले से बच्चा घबरा गया और चीखने लगा. बच्चे की आवाज सुनकर उसकी मां तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ी.

मां अपने बच्चे को कुत्ते से बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि कुत्ते ने उस पर भी हमला बोल दिया. उसने महिला को गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास किया. मां और बच्चे पर अचानक हुए इस हमले से आसपास मौजूद लोग भी सहम गए.

पड़ोसी की सजगता से टली बड़ी घटना

गनीमत रही कि घटना के समय पड़ोस में मौजूद एक व्यक्ति ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया. उसने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर कुत्ते को खदेड़ा. पड़ोसी की सजगता और समय पर की गई कार्रवाई से बच्चा और उसकी मां बड़ी अनहोनी से बच गए.

इस पूरी घटना का खौफनाक दृश्य पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सामने आए घटनाक्रम को देखकर क्षेत्रवासियों के रोंगटे खड़े हो गए. कुछ ही पलों में मासूम बच्चे और उसकी मां पर मंडराया खतरा लोगों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया.

आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोगों में डर

घटना के बाद पालीवाल कृष्णा बिहार कॉलोनी के लोगों में डर के साथ आक्रोश भी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. स्थिति यह हो गई है कि बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है.

लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना हो सकती है. खासकर छोटे बच्चों को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.

कॉलोनीवासियों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

घटना के बाद कॉलोनीवासियों ने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है. लोगों की मांग है कि इलाके में सक्रिय खूंखार और आवारा कुत्तों को अभियान चलाकर जल्द से जल्द पकड़ा जाए.

क्षेत्रवासियों का कहना है कि कार्रवाई में देरी किसी बड़ी जनहानि का कारण बन सकती है. इसलिए भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो और बच्चों व बुजुर्गों को सुरक्षित माहौल मिल सके, इसके लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए.