/बारां में खाद संकट पर प्रशासन का बड़ा फैसला, 1400 किसानों को मिलेंगे टोकन, दो-दो बैग खाद

Baran News: बारां जिले के छबड़ा कस्बे में खाद की कमी को लेकर पिछले दिनों किसानों ने विरोध प्रदर्शन और धरना दिया था. किसानों की मांग थी कि उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि फसलों की बुवाई और कृषि कार्य प्रभावित न हों. किसानों के आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी, जिसके बाद खाद वितरण की नई व्यवस्था लागू की गई.

इसी सहमति के तहत शुक्रवार से छबड़ा के खेल मैदान में किसानों को खाद के टोकन वितरित करने का कार्य शुरू कर दिया गया. टोकन वितरण प्रक्रिया प्रशासन और कृषि विभाग की निगरानी में संचालित की जा रही है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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सुबह से ही मैदान में पहुंचने लगे किसान

खाद प्राप्त करने के लिए टोकन लेने की प्रक्रिया शुरू होते ही बड़ी संख्या में किसान खेल मैदान पहुंच गए. सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिलाओं और पुरुष किसानों के लिए अलग-अलग लाइनें लगाई गईं, जिससे टोकन वितरण में आसानी हो सके और भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके.

पुलिस प्रशासन के कर्मचारी और कृषि विभाग के अधिकारी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने किसानों को आवश्यक जानकारी भी दी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपील की.

1400 किसानों को मिलेंगे टोकन

कृषि विभाग के सहायक निदेशक चौथमल मीणा ने बताया कि वर्तमान में कुल 2800 बैग खाद उपलब्ध हैं. उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कुल 1400 टोकन वितरित किए जाएंगे. प्रत्येक पात्र किसान को दो-दो बैग खाद दिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड और भूमि संबंधी नकल प्रस्तुत करनी होगी. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही टोकन जारी किए जा रहे हैं. इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद का वितरण वास्तविक किसानों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो.

टोकन मिलने के बाद केंद्रों से मिलेगा खाद

प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार टोकन प्राप्त करने वाले किसानों को संबंधित खाद वितरण केंद्रों पर पहुंचना होगा. वहां निर्धारित क्रम के अनुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाएगा. इससे वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित रहेगी और भीड़भाड़ की स्थिति से बचा जा सकेगा.

किसानों को राहत मिलने की उम्मीद

खाद संकट को लेकर पिछले कुछ दिनों से चिंतित किसानों को टोकन वितरण शुरू होने से राहत मिलने की उम्मीद जगी है. प्रशासन और कृषि विभाग का प्रयास है कि उपलब्ध खाद का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वितरण किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके और कृषि कार्य समय पर जारी रह सकें.