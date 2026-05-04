/3 दिन में करोड़ों के पार्क की लापरवाही उजागर, झूला झूलते हुए बच्चे के साथ हादसा, ठेकेदार, इंजिनियर या सरकार, कौन जिम्मेदार?

Rajatshan News: बारां जिले के अंता कस्बे में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित नए पार्क की लापरवाही मात्र तीन दिन में ही सामने आ गई. पार्क के उद्घाटन के महज तीन दिन बाद रविवार को बच्चों के झूलते समय चक्री झूला जड़ से उखड़कर नीचे गिर गया. गनीमत रही कि एक बालक इस हादसे में बाल-बाल बच गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

बताया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा 7 महीने तक ताले में बंद रखे गए इस पार्क का उद्घाटन बुधवार को किया गया था. रविवार को अवकाश होने के कारण पार्क में बच्चों और उनके परिजनों की भारी भीड़ थी. इसी दौरान लगाए गए चक्री झूले के अचानक उखड़ जाने से वहां मौजूद लोग दहल गए.

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पार्क में बच्चों के लिए अन्य सुविधाओं की भी कमी दिखाई दे रही है. पार्क खुलने के बाद भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण आने वाले बच्चे और उनके अभिभावक काफी परेशान हो रहे हैं.

कुछ दिनों पहले जयपुर के एक पार्क में भी झूला गिरने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है. वहीं उदयपुर में एक स्कूल में बच्चे के ऊपर पोल गिरने से उसकी मौत हो गई थी. इन घटनाओं से प्रशासन की लापरवाही और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी एक बार फिर उजागर हुई है. स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से पार्क में लगी सभी खेल सामग्रियों की तुरंत जाँच कराने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

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