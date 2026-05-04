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3 दिन में करोड़ों के पार्क की लापरवाही उजागर, झूला झूलते हुए बच्चे के साथ हादसा, ठेकेदार, इंजिनियर या सरकार, कौन जिम्मेदार?

Anta Park Swing Collapse:  करोड़ों रुपये की लागत से बने नए पार्क की लापरवाही मात्र तीन दिन में ही सामने आ गई. पार्क के उद्घाटन के महज तीन दिन बाद रविवार को बच्चों के झूलते समय चक्री झूला जड़ से उखड़कर गिर गया. गनीमत रही कि एक बालक इस हादसे में बाल-बाल बच गया.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: May 04, 2026, 10:01 AM|Updated: May 04, 2026, 10:01 AM
3 दिन में करोड़ों के पार्क की लापरवाही उजागर, झूला झूलते हुए बच्चे के साथ हादसा, ठेकेदार, इंजिनियर या सरकार, कौन जिम्मेदार?
Image Credit: Rajatshan News

Rajatshan News: बारां जिले के अंता कस्बे में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित नए पार्क की लापरवाही मात्र तीन दिन में ही सामने आ गई. पार्क के उद्घाटन के महज तीन दिन बाद रविवार को बच्चों के झूलते समय चक्री झूला जड़ से उखड़कर नीचे गिर गया. गनीमत रही कि एक बालक इस हादसे में बाल-बाल बच गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

बताया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा 7 महीने तक ताले में बंद रखे गए इस पार्क का उद्घाटन बुधवार को किया गया था. रविवार को अवकाश होने के कारण पार्क में बच्चों और उनके परिजनों की भारी भीड़ थी. इसी दौरान लगाए गए चक्री झूले के अचानक उखड़ जाने से वहां मौजूद लोग दहल गए.

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पार्क में बच्चों के लिए अन्य सुविधाओं की भी कमी दिखाई दे रही है. पार्क खुलने के बाद भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण आने वाले बच्चे और उनके अभिभावक काफी परेशान हो रहे हैं.

कुछ दिनों पहले जयपुर के एक पार्क में भी झूला गिरने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है. वहीं उदयपुर में एक स्कूल में बच्चे के ऊपर पोल गिरने से उसकी मौत हो गई थी. इन घटनाओं से प्रशासन की लापरवाही और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी एक बार फिर उजागर हुई है. स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से पार्क में लगी सभी खेल सामग्रियों की तुरंत जाँच कराने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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