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आखिर कब सुधरेंगे स्कूलों के हालात ? झालावाड़ हादसे के बाद भी सबक नहीं, बारां-उदयपुर के जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे

Rajasthan Government School: राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत ढहने से कई बच्चों की दबने से मौत हो गयी थी.वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में है. हादसे के बाद प्रदेश के जर्जर स्कूलों का सर्वे कराने के निर्देश थे, लेकिन पूरा प्रदेश छोड़िए, बात अगर सिर्फ झालावाड़ की ही करें तो यहां 90 फीसदी सर्वे बाकी है और मानसून जा चुका है. 

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 11, 2026, 03:57 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 03:57 PM IST
आखिर कब सुधरेंगे स्कूलों के हालात ? झालावाड़ हादसे के बाद भी सबक नहीं, बारां-उदयपुर के जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे
Image Credit: Rajasthan Government School

Rajasthan Government School: झालावाड़ में स्कूल भवन हादसे के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की सुरक्षा जांच कराने के सरकारी दावों के बावजूद मानसून शुरू होने के बाद भी करीब 37 हजार स्कूलों का सर्वे पूरा नहीं हो पाया. शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी की 7 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 64,812 सरकारी स्कूलों में से केवल 27,751 स्कूलों (42.82%) का ही सुरक्षा सर्वे हुआ है, जबकि शेष स्कूलों की जांच अब भी लंबित है.

शिक्षा विभाग की इस धीमी चाल में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति बारां और उदयपुर के स्कूल की है. बारां के किशनगंज उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिमलोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है. छात्र-छात्राओं के बैठने वाले कमरों की छत से लगातार गिट्टी गिर रही है. गनीमत रही कि गिट्टी गिरने से बच्चे बाल-बाल बच गए, लेकिन इस जर्जर भवन में पढ़ाई से बच्चों की जान पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है.

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कक्षाओं की छत से टपकता है पानी

बरसात के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है. कक्षाओं की छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों को भीगते हुए और गीले फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ली गई. मजबूरी में मासूम में बच्चों को इसी क्षतिग्रस्त और जानलेवा भवन में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है.

Baran Government School

मंगलवार को स्थिति का जायजा लेने पूर्व सरपंच जगदीश लोधी, विद्यालय अध्यक्ष रामस्वरूप लोधी सहित कई ग्रामीण स्कूल पहुंचे. जर्जर भवन की हालत देखकर ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी जताई. ग्रामीणों ने मांग की है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल उन्हें अन्य सुरक्षित भवन में बैठाने की व्यवस्था की जाए और क्षतिग्रस्त भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को टाला जा सके.

महज 4 कमरे में विद्यालय की कुल 12 तक कक्षाएं संचालित

उदयपुर के खेरवाड़ा ब्लॉक के झुथरी गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में 250 छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं. सत्र 2017-2018 में इस स्कूल को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई सुधार नहीं किया गया. महज 4 कमरे में विद्यालय की कुल 12 तक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं. विद्यालय भवन जर्जर स्थिति के कारण दो पारियों में विद्यालय को चलाया जा रहा है.

Udaipur Government School

आए दिन छत से गिर रहे प्लास्टर से हमेशा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि चारों कमरे पूरी तरह खंडहर में बदल चुके हैं. आए दिन छत से प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी बड़े हादसे की आंशका बनी रहती है. इन सब समस्याओं को लेकर झुथरी ग्रामवासियों ने एकजुट होकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 दिन का अल्टिमेटम दिया. उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर भवन के मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, तो स्कूल को ताला लगा कर प्रदर्शन करेंगे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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