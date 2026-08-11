/आखिर कब सुधरेंगे स्कूलों के हालात ? झालावाड़ हादसे के बाद भी सबक नहीं, बारां-उदयपुर के जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे

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Rajasthan Government School: झालावाड़ में स्कूल भवन हादसे के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की सुरक्षा जांच कराने के सरकारी दावों के बावजूद मानसून शुरू होने के बाद भी करीब 37 हजार स्कूलों का सर्वे पूरा नहीं हो पाया. शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी की 7 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 64,812 सरकारी स्कूलों में से केवल 27,751 स्कूलों (42.82%) का ही सुरक्षा सर्वे हुआ है, जबकि शेष स्कूलों की जांच अब भी लंबित है.
शिक्षा विभाग की इस धीमी चाल में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति बारां और उदयपुर के स्कूल की है. बारां के किशनगंज उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिमलोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है. छात्र-छात्राओं के बैठने वाले कमरों की छत से लगातार गिट्टी गिर रही है. गनीमत रही कि गिट्टी गिरने से बच्चे बाल-बाल बच गए, लेकिन इस जर्जर भवन में पढ़ाई से बच्चों की जान पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है.
कक्षाओं की छत से टपकता है पानी
बरसात के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है. कक्षाओं की छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों को भीगते हुए और गीले फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ली गई. मजबूरी में मासूम में बच्चों को इसी क्षतिग्रस्त और जानलेवा भवन में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है.
मंगलवार को स्थिति का जायजा लेने पूर्व सरपंच जगदीश लोधी, विद्यालय अध्यक्ष रामस्वरूप लोधी सहित कई ग्रामीण स्कूल पहुंचे. जर्जर भवन की हालत देखकर ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी जताई. ग्रामीणों ने मांग की है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल उन्हें अन्य सुरक्षित भवन में बैठाने की व्यवस्था की जाए और क्षतिग्रस्त भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को टाला जा सके.
महज 4 कमरे में विद्यालय की कुल 12 तक कक्षाएं संचालित
उदयपुर के खेरवाड़ा ब्लॉक के झुथरी गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में 250 छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं. सत्र 2017-2018 में इस स्कूल को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई सुधार नहीं किया गया. महज 4 कमरे में विद्यालय की कुल 12 तक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं. विद्यालय भवन जर्जर स्थिति के कारण दो पारियों में विद्यालय को चलाया जा रहा है.
आए दिन छत से गिर रहे प्लास्टर से हमेशा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है. ग्रामीणों का कहना है कि चारों कमरे पूरी तरह खंडहर में बदल चुके हैं. आए दिन छत से प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी बड़े हादसे की आंशका बनी रहती है. इन सब समस्याओं को लेकर झुथरी ग्रामवासियों ने एकजुट होकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 दिन का अल्टिमेटम दिया. उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर भवन के मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ, तो स्कूल को ताला लगा कर प्रदर्शन करेंगे.
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