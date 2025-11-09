अंता उप चुनाव में CM भजनलाल का शक्ति प्रदर्शन, वसुंधरा राजे भी रहीं मौजूद

Anta By-election 2025: राजस्थान के अंता उप चुनाव का चुनावी रण अब पूरे उफान पर है. त्रिकोणी मुकाबले की आहट के बीच राजनीतिक जमीन लगातार गर्म होती जा रही है. निर्दलीय प्रत्याशी के मजबूत प्रभाव ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है, जिसके चलते सभी दलों के बड़े नेता मैदान में उतर थे.

इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अंता दौरा पूरे दिन राजनीतिक चर्चाओं में छाया रहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अंता कस्बे में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस शक्ति प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह तथा कई मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल रहे. रोड शो बालाजी मंदिर से शुरू होकर भीड़ के बीच से गुजरता हुआ सीसवाली तिराहे तक पहुंचा.

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपचुनाव अंता क्षेत्र के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास की नई राहें खोली हैं. अंता भी इससे अछूता नहीं है.

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि कि अंता भाजपा का मजबूत किला, जनता विश्वास बनाए रखेगी. वसुंधरा राजे ने रोड शो में उमड़े जनसमूह का अभिनंदन करते हुए बुलंद आवाज में कहा कि अंता हमेशा से भाजपा के लिए सबसे भरोसेमंद क्षेत्र रहा है.

जनता ने हमेशा विकास और प्रगति के पक्ष में मतदान किया है और इस बार भी वही भरोसा कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार क्षेत्र के लिए नई सुविधाओं और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.