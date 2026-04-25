/सीएमएचओ पर पैसे लेकर डॉक्टरों की ट्रांसफर-डेप्युटेशन के आरोप, जिला परिषद में तीखी बहस

Baran Zila Parishad meeting: बारां पंचायतराज दिवस के अवसर पर आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर खुलेआम भ्रष्टाचार और ठेकेदारों से सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए. यह बैठक जिला प्रमुख उर्मिला जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जन सुविधा केंद्र सभागार में हुई. बैठक का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा क्योंकि पहली बार सदन में जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने-सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भिड़ गए.



जनप्रतिनिधियों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

कांग्रेस सदस्य प्रदीप काबरा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं. शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. सदस्यों ने आरोप लगाया कि पेयजल संकट के बावजूद टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं. खराब पड़े हैंडपंप और ट्यूबवेल महीनों से ठीक नहीं किए जा रहे हैं. सदस्यों ने यह भी कहा कि खराब सड़कों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. अघोषित बिजली कटौती और बार-बार ट्रिपिंग से आम जनता बेहाल है. अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी बताई गई.



सीएमएचओ पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप

बैठक में सबसे तीखा हमला छबड़ा प्रधान हरिओम नागर ने जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजीव सक्सेना पर किया. उन्होंने सीएमएचओ पर पैसे लेकर डॉक्टरों की ट्रांसफर और डेप्युटेशन करने, फर्जी लेटरहेड इस्तेमाल करने और एसडीआरएफ फंड में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए. जनप्रतिनिधियों ने सीएमएचओ को भ्रष्टाचार के मामलों में जमकर आड़े हाथों लिया. सदन में काफी देर तक इस मुद्दे पर तीखी बहस चली.



सीएमएचओ का बचाव, दोनों पक्षों में हुई तीखी बहस

सीएमएचओ डॉ. संजीव सक्सेना ने सभी आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं. किसी भी प्रकार का फर्जी भुगतान नहीं हुआ है. डॉक्टरों की नियुक्ति में पैसे का लेन-देन जैसा कोई मामला नहीं है. उन्होंने दावा किया कि सभी नियुक्तियां जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर ही की जाती हैं.



इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही. कार्यवाहक कलेक्टर भंवरलाल जनागल ने बीच-बचाव करते हुए मामले को शांत कराया. उन्होंने आरोप लगाने वाले जनप्रतिनिधियों को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया.



प्रशासनिक स्तर पर जांच के निर्देश

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों में हो रही मनमानी, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने मांग की कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. यह बैठक बारां जिले में हाल के समय की सबसे चर्चित बैठक बन गई है, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अफसरशाही की मनमानी पर सवाल उठाए. अब देखना यह होगा कि कार्यवाहक कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है.

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