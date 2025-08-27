Baran में CBEO और BJP नेताओं में हॉट टॉक, 'स्कूल हमारी संस्था की संपत्ति है देख लेंगे इससे आपको क्या मतलब?'

Baran News: बारां जिले में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज में स्कूल सामग्री लेकर आया वाहन द्वारा स्कूल के अंदर खेल मैदान को खराब कर दिया. इस मामले को लेकर भाजपा मंडल महामंत्री मनीष नागर एडवोकेट स्कूल में पहुंचे और इसकी जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगंज देवेंद्र सिंह को दी गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि स्कूल हमारी संस्था की संपत्ति है देख लेंगे इससे आपको क्या मतलब?

सीबीईओ के उक्त रवैए से नाराज हुए भाजपा महामंत्री मनीष नागर कस्बे के वरिष्ठ भाजपा नेता नाथूलाल नागर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजीज नाजा, उपसरपंच अजय चौधरी सहित कई खेल प्रेमी स्कूल में पहुंचकर स्थिति देखकर नाराजगी जताई.

साथ ही पंचायत समिति में स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर कार्यालय का घेराव किया और वहां मौजूद सीबीईओ देवेंद्र सिंह को अभद्र भाषा पर जमकर फटकार लगाई. बाद में सीबीईओ के द्वारा माफी मांगने पर मामला शांत हुआ.

Baran News: बारां जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है. करीब दो सप्ताह बाद हुई इस बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है.



मौसम के बदले मिजाज से जहां आमजन ने चैन की सांस ली है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है. गर्मी से राहत ठंडी हवाओं का अहसास लगातार कई दिनों से लोग तपती धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान थे. सुबह से हुई झमाझम बारिश ने तापमान को नीचे ला दिया और वातावरण पूरी तरह ठंडा और सुहावना बना दिया.

किसानों में खुशी का माहौल बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे खरीफ की फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि बरसात का इंतजार लंबे समय से था अब कृषि कार्यों में तेजी आएगी.

