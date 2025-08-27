Zee Rajasthan
mobile app

Baran में CBEO और BJP नेताओं में हॉट टॉक, 'स्कूल हमारी संस्था की संपत्ति है देख लेंगे इससे आपको क्या मतलब?'

Baran News: राजस्थान में बारां जिले के किशनगंज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल सामग्री लाने वाले वाहन ने खेल मैदान खराब कर दिया. शिकायत करने पर सीबीईओ देवेंद्र सिंह के असंवेदनशील रवैए से भाजपा महामंत्री मनीष नागर सहित स्थानीय नेता और खेलप्रेमी नाराज हो गए. उन्होंने सीबीईओ कार्यालय का घेराव कर कड़ी आपत्ति जताई. बाद में सीबीईओ ने माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 27, 2025, 15:03 IST | Updated: Aug 27, 2025, 15:03 IST

Trending Photos

Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत
6 Photos
Chittorgarh News

Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत

गणेश चतुर्थी पर राजस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तिमय हुईं जयपुर से जालोर तक की सड़कें
6 Photos
Ganesh Chaturthi 2025

गणेश चतुर्थी पर राजस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तिमय हुईं जयपुर से जालोर तक की सड़कें

राजस्थान में 31 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 31 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Hanuman Beniwal: आखिरी इंस्टा स्टोरी में छिपी कहानी, बेनीवाल को न्याय लिए खत फिर हौद में कूद गया 19 साल का दूदाराम
7 Photos
Hanuman Beniwal

Hanuman Beniwal: आखिरी इंस्टा स्टोरी में छिपी कहानी, बेनीवाल को न्याय लिए खत फिर हौद में कूद गया 19 साल का दूदाराम

Baran में CBEO और BJP नेताओं में हॉट टॉक, 'स्कूल हमारी संस्था की संपत्ति है देख लेंगे इससे आपको क्या मतलब?'

Baran News: बारां जिले में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज में स्कूल सामग्री लेकर आया वाहन द्वारा स्कूल के अंदर खेल मैदान को खराब कर दिया. इस मामले को लेकर भाजपा मंडल महामंत्री मनीष नागर एडवोकेट स्कूल में पहुंचे और इसकी जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगंज देवेंद्र सिंह को दी गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि स्कूल हमारी संस्था की संपत्ति है देख लेंगे इससे आपको क्या मतलब?

सीबीईओ के उक्त रवैए से नाराज हुए भाजपा महामंत्री मनीष नागर कस्बे के वरिष्ठ भाजपा नेता नाथूलाल नागर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजीज नाजा, उपसरपंच अजय चौधरी सहित कई खेल प्रेमी स्कूल में पहुंचकर स्थिति देखकर नाराजगी जताई.

साथ ही पंचायत समिति में स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर कार्यालय का घेराव किया और वहां मौजूद सीबीईओ देवेंद्र सिंह को अभद्र भाषा पर जमकर फटकार लगाई. बाद में सीबीईओ के द्वारा माफी मांगने पर मामला शांत हुआ.

Trending Now

पढ़ें बारां की एक और खबर
Baran में हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, उमस और गर्मी से मिली राहत
Baran News: बारां जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है. करीब दो सप्ताह बाद हुई इस बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है.


मौसम के बदले मिजाज से जहां आमजन ने चैन की सांस ली है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है. गर्मी से राहत ठंडी हवाओं का अहसास लगातार कई दिनों से लोग तपती धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान थे. सुबह से हुई झमाझम बारिश ने तापमान को नीचे ला दिया और वातावरण पूरी तरह ठंडा और सुहावना बना दिया.

किसानों में खुशी का माहौल बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे खरीफ की फसलों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि बरसात का इंतजार लंबे समय से था अब कृषि कार्यों में तेजी आएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news