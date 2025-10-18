अंता उपचुनाव में कांग्रेस की दोहरी रणनीति! प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला को बनाया वैकल्पिक प्रत्याशी, समझें सियासी गणित

Anta By-election 2025: अंता विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रमुख प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के साथ ही उनकी पत्नी उर्मिला जैन का भी वैकल्पिक नामांकन दाखिल कराया है.
Anta By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रमुख प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के साथ ही उनकी पत्नी उर्मिला जैन का भी वैकल्पिक नामांकन दाखिल कराया है. शनिवार 18 अक्टूबर को उर्मिला जैन ने अंता विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया.
कांग्रेस पार्टी की रणनीति के तहत यदि किसी कारणवश प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द होता है या वे नाम वापस लेते हैं, तो पार्टी की ओर से उर्मिला जैन को संभावित प्रत्याशी के रूप में आगे किया जाएगा. यह कदम कांग्रेस की चुनावी तैयारी को मजबूत बैकअप देने की दिशा में माना जा रहा है. उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया.
इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह, जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. अब अंता विधानसभा सीट पर मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच सीधी और कांटे की टक्कर के रूप में देखा जा रहा है. अंता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख मतदाता हैं. अंता विधानसभा क्षेत्र में माली समाज के लगभग 40,000 मतदाता, अनुसूचित जाति (SC) के लगभग 35,000 मतदाता, मीणा समुदाय के करीब 30,000 मतदाता हैं.
इसके अतिरिक्त धाकड़, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के भी अहम वोट हैं. यहां जातिगत समीकरण ही चुनाव की दिशा तय करते हैं. माली और मीणा समुदाय का वोट जिस दल की ओर जाता है, उसी की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जाती है. भाजपा को पारंपरिक रूप से माली समाज और शहरी वोटर्स का समर्थन मिलता रहा है.
कांग्रेस को मीणा और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का मजबूत समर्थन प्राप्त है. प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक भी हैं, जिनका क्षेत्र में अच्छा जनाधार है. इस बार चुनाव का रुख तय करेगा कि माली और मीणा वोट किस दल की तरफ झुकते हैं. वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों की भी मौजूदगी से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.
