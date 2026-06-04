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बारां में बिजली संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन

बारां में लगातार हो रही बिजली कटौती और खराब बिजली व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस का आरोप है कि आम जनता भीषण गर्मी में बिजली संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार समस्या के समाधान के बजाय केवल दावे कर रही है.

Edited byAnsh RajReported byRam Mehta
Published: Jun 04, 2026, 09:17 AM|Updated: Jun 04, 2026, 09:17 AM
बारां में बिजली संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन
Image Credit: Rajasthan news

Rajasthan news: बारां में कांग्रेस ने जिले में बिजली, सड़क सहित आमजन और किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व अंता विधायक प्रमोद जैन भाया तथा पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल ने किया.

बारां जिले भर से आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए एवं आमजन एवं किसानों की समस्याएं जल्द सुलझाने की मांग की. प्रदर्शन के बाद सभा में छबड़ा से पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ की वर्तमान भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पर कड़ी टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई.

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विधायक प्रमोद जैन भाया एवं पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल ने यहां आरोप लगाया कि जिले में बिजली आपूर्ति की अनियमितता, जर्जर सड़कें तथा किसानों से संबंधित कई समस्याएं लंबे समय से हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहे. इससे आमजन और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इसमें विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की.

ज्ञापन में बिजली व्यवस्था सुधारने, पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने तथा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई. कांग्रेस नेताओं ने चेताया कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी. जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल करने का भी ऐलान किया गया.

प्रदर्शन के बाद हुई सभा में छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने मौजूदा एमएलए प्रताप सिंह सिंघवी को ''तस्कर'' बता डाला. धरना प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राठौड़ बोल रहे थे कि जिले की जनता परेशान है. स्थिति यह है कि हमारे छबड़ा में विधायक का गनमैन तस्कर और पूर्व ड्राइवर चोर निकला. ऐसे में अंदाजा लगाओ कि विधायकजी क्या होंगे.

इस पर पूर्व विधायक पानाचंद व अन्य ने ठहाके मारे तो करण सिंह ने कहा, पानाचंदजी मुस्कुराओ मत. अब हमारी खुशियों के लिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा. राठौड़ ने हंसते हुए कहा, छबड़ा विधायक सिंघवी का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए. यह मांग लेकर धरना दूंगा. भायाजी मैं आपकी दुकान पर आ रहा हूं, तो आपको भी मेरी दुकान में भी आना होगा. करण सिंह के भाषण के बाद कांग्रेसियों में चर्चा थी कि राठौड़ नार्को टेस्ट को डीएनए टेस्ट बोल गए.


प्रदर्शन में जिले के कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे. छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, किशनगंज की पूर्व विधायक का निर्मला सहरिया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हंसराज मीणा, युवा नेता धर्मराज मेहरा समेत विभिन्न ब्लॉक के पदाधिकारी मौजूद थे.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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