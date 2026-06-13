/अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर जानलेवा हमला, कांस्टेबल गंभीर घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

Rajasthan Crime: राजस्थान के बारां में अटरु क्षेत्र के अर्डाद गांव में खेत के रास्ते से अतिक्रमण हटाने गई राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. इस हिंसक झड़प में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है.

पुलिस ने राजस्व विभाग के भू अभिलेख निरीक्षक की शिकायत पर राजकार्य में बाधा डालने और मारपीट का मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. ​राजस्व विभाग के भू-अभिलेख निरीक्षक दिनेश नागर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि तहसीलदार महेंद्र कुमार चतुर्वेदी के निर्देश पर टीम अर्डाद गांव में खेतों के रास्ते से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी.

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टीम में पटवारी सावित्री शर्मा, कुलदीप मीणा, मेघराज नागर सहित हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश, दानमल और कांस्टेबल राकेश शामिल थे. ​जैसे ही जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई. स्थानीय निवासी निर्मल नागर, ललित नागर, अमृतलाल नागर और गजेंद्र नागर हाथों में लाठी-डंडे, तलवार और लोहे की रॉड लेकर मौके पर आ गए और जेसीबी को रुकवा दिया.

​मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम और पुलिस जाब्ते ने उग्र हो रहे लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आरोपी गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए. इसी दौरान आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे कांस्टेबल राकेश के सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आईं. हमले के बाद भी मौके पर भारी तनाव और झगड़े की स्थिति बनी रही. सूचना मिलते ही तहसीलदार और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा.

भारी पुलिस बल को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा किया. ​अटरु थाना एएसआई बाबूलाल सुमन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और शेष आरोपियों की तलाश जारी है.