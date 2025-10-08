शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रही थी दूल्हा, होने वाले हमसफर ने पहले ही कर दिया ये गलत कारनामा!

Online fraud in Baran: राजस्थान के बारां जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है. एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि पीड़िता ने 1 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसने जनवरी में मेट्रीमोनियल वेबसाइट शादी डॉट कॉम पर विवाह के लिए प्रोफाइल बनाई थी.
Trending Photos
Baran News: जिले में साइबर क्राइम पुलिस बारां ने ऑनलाइन ठगी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है. एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि पीड़िता ने 1 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसने जनवरी में मेट्रीमोनियल वेबसाइट शादी डॉट कॉम पर विवाह के लिए प्रोफाइल बनाई थी.
इस दौरान उसका संपर्क अभिषेक सिंह राजपूत नामक व्यक्ति से हुआ, जिसने खुद को भारतीय सेना की 7 पैरा एसएफ कमांडो यूनिट का अधिकारी बताया. आरोपी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कभी वीडियो कॉल नहीं की और धीरे-धीरे फरियादिया का विश्वास जीत लिया. लगभग दो माह तक बातचीत के बाद आरोपी ने पारिवारिक समस्या का बहाना बनाकर आर्थिक मदद मांगी.
विश्वास में आई फरियादिया ने यूपीआई के माध्यम से 18 हजार रुपये भेजे. इसके बाद आरोपी ने विभिन्न बहाने बनाकर अलग-अलग बार में कुल लगभग 7 लाख रुपये हड़प लिए और बाद में सम्पर्क तोड़ दिया.
ठगी का अहसास होने पर फरियादिया ने साइबर क्राइम थाना बारां में रिपोर्ट दर्ज करवाई. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक पुलिस की टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी के बैंक खातों का पता लगाया, जिसमें फरियादिया से ठगी गई राशि जमा पाई गई.
अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया
तत्परता से कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपये होल्ड करवाए गए और आरोपी बिहार के गनीपुर भगवानपुर मुजफ्फरपुर निवासी विजय कुमार उर्फ अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से ठगी की राशि से खरीदा गया मोबाइल जब्त किया गया. कार्रवाई के दौरान सीआई अशोक चौधरी, साइबर सेल प्रभारी एएसआई जगदीश शर्मा, दिग्विजय सिंह, सुकेन्द्र सिंह, लक्ष्मण, दिलीप, करतार व हुकम सिंह की विशेष भूमिका रही.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!