क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 700 साल पुराना मंदिर, जहां देवी की पीठ की पूजा होती है!

Sorason Mata Temple Rajasthan: राजस्थान के बारां जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूर सोरसन गांव में स्थित सोरसन माताजी मंदिर, जिसे ब्रह्माणी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अद्वितीय और चमत्कारी परंपरा के कारण देशभर में प्रसिद्ध है. ब्राह्मण समुदाय के लोग इसे माता का मंदिर कहते हैं और बड़ी श्रद्धा से शीश नवाते हैं.

पीठ की पूजा की अनोखी परंपरा

यह मंदिर अपनी सदियों पुरानी उस अनूठी परंपरा के लिए विख्यात है, जिसके कारण इसे भारत का एकमात्र मंदिर माना जाता है जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है. मंदिर में पूजा, शृंगार और भोग माता के मुख का नहीं, बल्कि पीठ का ही होता है. श्रद्धालु दूर-दूर से इस पीठ के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

400 साल से जल रही 'अखंड ज्योत'

मंदिर की एक और मुख्य विशेषता यहां जल रहा अखंड दीपक है. एक विशेष तेल का यह दीपक, जिसे 'अखंड ज्योत' कहा जाता है, निरंतर जलता रहता है. ऐसी मान्यता है कि यह ज्योत पिछले 400 वर्षों से लगातार जल रही है और कभी नहीं बुझी. यह अखंड ज्योत भक्तों के लिए मंदिर की शाश्वत ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है.

700 साल पुराना इतिहास और मेला

सोरसन माताजी मंदिर का इतिहास लगभग 700 साल पुराना है. यह प्राचीन मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना रहा है. नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, प्रतिवर्ष यहां एक विशाल मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त लोग आते हैं.

यदि आप बारां जा रहे हैं, तो सोरसन गांव स्थित इस प्राचीन मंदिर में देवी की पीठ के अनोखे दर्शन करने और अखंड ज्योत के सामने शीश नवाने के लिए एक बार अवश्य जाना चाहिए.

