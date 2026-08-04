/JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

राजस्थान के बारां जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ एक नए विवाद में घिर गए हैं. छबड़ा उपखंड के बापचा थाना क्षेत्र में एक किसान की शिकायत पर पूर्व विधायक, उनके भतीजे और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी जेसीबी मशीन लेकर खेत में पहुंचे और वहां खड़ी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया. इतना ही नहीं, खेत की तारबंदी तोड़ने, विरोध करने पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला?

बापचा थाना क्षेत्र के चौकी गांव निवासी बाबूलाल अहीर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी कृषि भूमि पर मक्का की फसल तैयार खड़ी थी. आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, उनके भतीजे और कुछ अन्य लोग जेसीबी मशीन लेकर खेत पर पहुंचे. शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों ने खेत में खड़ी मक्का की फसल को जेसीबी से रौंद दिया, जिससे फसल को भारी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा खेत की सुरक्षा के लिए लगाई गई तारबंदी को भी तोड़ दिया गया. किसान का कहना है कि यह पूरी घटना दिनदहाड़े हुई और इससे उसे आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है.



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विरोध करने पर धमकी देने का आरोप

शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. किसान का दावा है कि घटना के बाद परिवार में भय का माहौल है.



विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी का आरोप

शिकायतकर्ता बाबूलाल अहीर का आरोप है कि जब उन्होंने खेत में हो रही कार्रवाई का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की. इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. किसान का कहना है कि इस घटना के बाद उनका परिवार डरा हुआ है और गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ या उनके पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.



पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

बापचा थाना पुलिस ने किसान की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच एएसआई सहदेव सिंह को सौंपी गई है. घटनास्थल और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

फिलहाल मामला जांच के अधीन है. पुलिस सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है. यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, यदि जांच में कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर भी आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इस मामले ने बारां की स्थानीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है. एक तरफ किसान ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति क्या है.

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