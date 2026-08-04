Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

राजस्थान के बारां जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, उनके भतीजे और अन्य लोगों के खिलाफ किसान की मक्का की फसल नष्ट करने, खेत की तारबंदी तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 04, 2026, 11:20 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:20 AM IST
JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR
Image Credit: छबड़ा के कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़

राजस्थान के बारां जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ एक नए विवाद में घिर गए हैं. छबड़ा उपखंड के बापचा थाना क्षेत्र में एक किसान की शिकायत पर पूर्व विधायक, उनके भतीजे और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी जेसीबी मशीन लेकर खेत में पहुंचे और वहां खड़ी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया. इतना ही नहीं, खेत की तारबंदी तोड़ने, विरोध करने पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Baran News


क्या है पूरा मामला?
बापचा थाना क्षेत्र के चौकी गांव निवासी बाबूलाल अहीर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी कृषि भूमि पर मक्का की फसल तैयार खड़ी थी. आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, उनके भतीजे और कुछ अन्य लोग जेसीबी मशीन लेकर खेत पर पहुंचे. शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपियों ने खेत में खड़ी मक्का की फसल को जेसीबी से रौंद दिया, जिससे फसल को भारी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा खेत की सुरक्षा के लिए लगाई गई तारबंदी को भी तोड़ दिया गया. किसान का कहना है कि यह पूरी घटना दिनदहाड़े हुई और इससे उसे आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है.

Baran News


विरोध करने पर धमकी देने का आरोप
शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. किसान का दावा है कि घटना के बाद परिवार में भय का माहौल है.


विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी का आरोप
शिकायतकर्ता बाबूलाल अहीर का आरोप है कि जब उन्होंने खेत में हो रही कार्रवाई का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की. इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. किसान का कहना है कि इस घटना के बाद उनका परिवार डरा हुआ है और गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ या उनके पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू
बापचा थाना पुलिस ने किसान की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच एएसआई सहदेव सिंह को सौंपी गई है. घटनास्थल और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source


जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर
फिलहाल मामला जांच के अधीन है. पुलिस सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है. यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, यदि जांच में कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर भी आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इस मामले ने बारां की स्थानीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है. एक तरफ किसान ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति क्या है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

28 जुलाई को CM की 177 करोड़ की घोषणाओं पर BJP नेत्री ने जताया आभार, MLA पर लगाए गंभीर आरोप

‘नई नहीं, पुरानी योजनाओं का श्रेय ले रही सरकार’ MLA रोहित बोहरा का भजनलाल सरकार पर वार

198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

ट्रेंडिंग न्यूज़

उदयपुर मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा! धर्म का बेटा बन जीता भरोसा, संपत्ति नहीं मिली तो रची खौफनाक साजिश

Jhunjhunu: पुलिस आई तो बेड में घुस गया ठग, कपड़ों के नीचे गया छिप

बेटे और बहू ने छीन ली पेंशन, पोता कुल्हाड़ी से मारने की धमकी देता है! बुजुर्ग दंपती ने रोते-बिलखते हुए IG से की शिकायत

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

सीकर में चला पीला पंजा, 80 फीट सड़क के लिए 186 अतिक्रमणों पर कड़ी कार्रवाई

जयपुर में थम नहीं रहा बारिश का दौर, झमाझम बारिश से आज भी इन इलाकों में भर सकता पानी, जानें बाकी संभागों का हाल

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

राजस्थान में मानसून का डबल अटैक! 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

तड़के जोधपुर में बड़ा हादसा, सोते परिवार पर गिरी छत, मासूम ने तोड़ा दम, 4 लोग गंभीर घायल

इलाज के बाद भी तंबाकू नहीं छोड़ रहे मरीज! झुंझुनूं में कैंसर को लेकर सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

सरकार को कर्मचारियों का अल्टीमेटम! मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में होगा बड़ा आंदोलन

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

कबाड़ी की दुकान पर मिली खून से भरी थैलियां, खतरनाक कचरा देख फैली सनसनी

भाई निकला चोरी का मास्टरमाइंड! जमीन विवाद में रची 50 लाख के जेवर उड़ाने की साजिश

डूंगरपुर में बड़े भाई ने सरिए से छोटे भाई की ली जान, आरोपी फरार

जयपुर में बुआ बनी भरोसे की शिकार! प्रेमी के साथ मिलकर भतीजी ने उतारा मौत के घाट

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

कांवड़ियों को पानी पिला रहे ट्रक में जा घुसी मिनी बस, दो यात्रियों की हालत गंभीर, 25 यात्री घायल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

UGC नियमों के विरोध में, श्री राजपूत करणी सेना की रैली, जयपुर में भारी ट्रैफिक जाम

व्हाट्सएप पर मैसेज भेज बुलाया, फिर रची लूट की साजिश! अलवर में गुजरात के व्यापारी से खौफनाक वारदात

Churu: सालासर से लौट रहे परिवार पर टूटा दर्द का कहर! पुलिया पर पलटी गाड़ी, 3 की मौत

डीग में थप्पड़ का बदला मौत, बेटी के सामने मां को मारी गोली

सावन का पहला सोमवार आज, जयपुर के शिवालयों में आज उमड़ेगी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, गलता जी से तारकेश्वर तक हाई अलर्ट

घर बैठे करें कमाई, राजस्थान की महिलाओं के लिए 8 हजार से ज्यादा नौकरी, जानें कैसे करें अप्लाई

TAGS:
Rajasthan Crime
Baran news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR
2
3
4
5