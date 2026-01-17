Zee Rajasthan
चीख-चीख कर रो रहा सोरसन का अमलसरा क्षेत्र, सूना पड़ा विदेशी पक्षियों का ठिकाना, बदबू इतनी कि नहीं आ रहे साइबेरियन क्रेन

Rajasthan News: कभी सर्दियों में विदेशी पक्षियों के जमावड़े और पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहने वाला सोरसन का अमलसरा क्षेत्र अब बदहाली की कगार पर खड़ा है. जहां साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी तालाबों में चहचहाते थे, आज वे जलाशय पूरी तरह सुनसान पड़े हैं. 

Published: Jan 17, 2026, 08:04 AM IST | Updated: Jan 17, 2026, 08:04 AM IST

Baran News: कभी पक्षियों और पर्यटकों से गुलज़ार रहने वाला सोरसन अमलसरा क्षेत्र इन दिनों बदहाली के आँसू बहा रहा है. जहाँ के तालाबों में सर्द प्रदेशों से आने वाले विदेशी पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता था, वे जलाशय आज सुनसान पड़े हैं. वन विभाग की अनदेखी के चलते तालाबों के किनारे गंदगी जमा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और पर्यटक यहाँ रुकने से कतराने लगे हैं.

वन्यजीव प्रेमियों के अनुसार, बारां के पूर्व डीएफओ दीपक गुप्ता के कार्यकाल में इस क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य हुए थे. साफ-सफाई, बैठने की बेंचें, गज़ीबो और ट्रेकिंग पाथ बनाए गए थे. उस समय पक्षियों के लिए भी यह स्थान अनुकूल बना और प्रदेशभर से प्रकृति प्रेमी यहाँ देशी-विदेशी पक्षियों के दीदार को पहुँचते थे.

मौजूदा हालात इसके उलट हैं. राजस्थान सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तेजाजी तालाब को आर्द्रभूमि घोषित किए जाने के बावजूद रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. तालाब किनारे लगे सुंदर पौधों को लैंटाना ने घेर लिया है, जगह-जगह कचरा फैला है और बेंचें बैठने लायक नहीं रहीं. बदबू के कारण पर्यटक कुछ देर भी ठहर नहीं पा रहे.

कभी यहाँ बार-हेडेड गूज (राजहंस), चकवा (रड्डी शेलडक), नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन टील, डेमोइज़ेल क्रेन (कुरजां) जैसे प्रवासी पक्षियों के साथ स्थानीय प्रजातियाँ भी बड़ी संख्या में देखी जाती थीं. अब पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है.

इस विख्यात क्षेत्र की दुर्दशा से वन्यजीव प्रेमियों में खासी नाराजगी है. उन्होंने वन विभाग से आर्द्रभूमि के संरक्षण, नियमित सफाई, लैंटाना उन्मूलन और पर्यटक सुविधाओं के पुनरुद्धार की माँग की है, ताकि अमलसरा फिर से पक्षियों और पर्यटकों की चहलकदमी से आबाद हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी.


