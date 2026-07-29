/बारां में कवाई अदानी पावर प्लांट का एक और कारनामा, फर्जी NOC बनाकर 3200 मेगावाट विस्तार की ली सहमति

राजस्थान के बारां जिले के कवाई स्थित अदानी पावर प्लांट एक बार फिर विवादों में आ गया है. इस बार मामला प्लांट के प्रस्तावित 3200 मेगावाट विस्तार से जुड़ा है. आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने ग्राम पंचायत की कथित फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) और सहमति पत्र के आधार पर विस्तार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. यदि यह विस्तार परियोजना पूरी होती है तो वर्तमान 1320 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट बढ़कर 4520 मेगावाट उत्पादन क्षमता का हो जाएगा. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच की मांग की गई है.



ग्राम पंचायत ने लगाए गंभीर आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

ग्राम पंचायत कवाई के सरपंच (प्रशासक) चंपालाल चंदेल ने आरोप लगाया है कि पावर प्लांट प्रबंधन ने पंचायत की ओर से कभी जारी नहीं किए गए सहमति पत्र और अनापत्ति प्रमाण-पत्र का उपयोग किया. उनके अनुसार, 30 जुलाई 2024 और 18 जून 2025 की तिथियों वाले दस्तावेजों को ग्राम पंचायत के नाम पर तैयार कर विस्तार परियोजना के लिए प्रस्तुत किया गया. चंदेल का कहना है कि पंचायत ने ऐसी कोई अधिकृत स्वीकृति या एनओसी जारी नहीं की थी.



4×800 मेगावाट की नई इकाइयों का प्रस्ताव

अदानी पावर की विस्तार योजना के तहत 4 नई अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल यूनिट, प्रत्येक 800 मेगावाट क्षमता की स्थापित करने का प्रस्ताव है. इससे कुल 3200 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जुड़ेगी. ऊर्जा क्षेत्र की दृष्टि से यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन अब कथित दस्तावेजों को लेकर उठे सवालों ने पूरे प्रस्ताव को विवादों के केंद्र में ला दिया है.



न्यायालय में परिवाद, जांच की मांग

कथित फर्जी दस्तावेजों की जानकारी मिलने के बाद ग्राम पंचायत के प्रशासक सरपंच चंपालाल चंदेल ने मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने परिवाद दायर कर पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि पंचायत की आधिकारिक अनुमति के बिना किसी भी दस्तावेज का उपयोग गंभीर मामला है.



आरोपों की जांच पर टिकी निगाहें

यह मामला अब प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है. यदि जांच में दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल सही पाए जाते हैं तो इससे विस्तार परियोजना पर असर पड़ सकता है. वहीं, यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. फिलहाल, इस मामले में न्यायालय और संबंधित एजेंसियों की जांच का इंतजार है.



कंपनी का पक्ष आना बाकी

अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन आरोपों पर अदानी पावर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में पूरे मामले की तस्वीर जांच और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल यह मामला आरोप और शिकायत के स्तर पर है तथा इसकी सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!