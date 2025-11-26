बारां के कवाई क्षेत्र में विकास की सौगात, अटल पथ योजना के तहत सीसी रोड का शुभारंभ

Rajasthan Atal Path Yojana: बारां जिले में कवाई क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में राज्य सरकार द्वारा अटल पथ योजना के तहत स्वीकृत दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सीसी रोड मय नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया.
Baran News: राजस्थान के बारां जिले में कवाई क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में राज्य सरकार द्वारा अटल पथ योजना के तहत स्वीकृत दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सीसी रोड मय नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया. समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार और विधायक राधेश्याम बैरवा उपस्थित रहे.
कार्यक्रम में विधायक राधेश्याम बैरवा ने कहा कि भाजपा सरकार कथनी और करनी में अंतर नहीं रखती, जो वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है. उन्होंने बताया कि पहली बार कवाई आने पर खानपुर रोड के दुकानदारों ने सड़क निर्माण की मांग रखी थी, जिसका निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है.
विधायक बैरवा ने कहा की सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयास से कवाई में 65 करोड़ की लागत से बाईपास रोड एवं 16 करोड़ की लागत से थाने से हाईवे एवं श्मशान घाट से गोवर्धनपुरा तक डबल लेन सीसी रोड स्वीकृत हो गया है.
इन दोनों परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि व्यापारियों व किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडी में धर्मकांटा सहित अन्य कार्यों की फाइल मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति हेतु भेज दी गई है, जिससे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
विधायक बैरवा ने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है. परियोजना पूर्ण होने पर क्षेत्र में हरियाली और खुशहाली बढ़ेगी तथा कवाई, गोवर्धनपुरा और मुसई गुजरान को जोड़ने के प्रयास भी जारी हैं. कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे.
