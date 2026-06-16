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बारां में पार्वती नदी में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 लोगों की डूबने से मौत

Baran Accident: बारां में छबड़ा कस्बे के गुगोर स्थित पार्वती नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई. चारों लोग शादी समारोह में शामिल होने गुगोर आए थे.

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Jun 16, 2026, 04:20 PM|Updated: Jun 16, 2026, 04:20 PM
बारां में पार्वती नदी में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 लोगों की डूबने से मौत
Image Credit: Baran Accident

Baran Accident: राजस्थान के बारां जिले में छबड़ा कस्बे के गुगोर स्थित पार्वती नदी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं. चारों लोग शादी समारोह में शामिल होने गुगोर आए थे.

सभी पार्वती नदी में नहाने उतरे थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से डूब गए. आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका. सूचना मिलते ही छबड़ा पुलिस मौके पर पहुंची.

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पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर छबड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. हादसे की खबर सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे. मृतकों के शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना से शादी वाले घर में मातम पसर गया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. नदी में गहरे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड न होने पर भी स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है. छबड़ा सीआई राजेश खटाना ने बताया कि अरमान, सलाम, यूनुस और गुड्डी बाई चारो पार्वती नदी में नहाने गए थे. नहाते समय मछली के जाल में पैर फस गया, जिससे एक युवक फिसल गया और पानी में डूबने लगा.

डूबते युवक को बचाने के लिए अन्य तीनों लोग गए, लेकिन वो भी डूब गए. स्थानीय गोताखोर निरंजन खारोल की मदद से उन्हें निकाल गया और छबड़ा के राजकीय चिकित्सालय लाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. अब मेडिकल टीम द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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