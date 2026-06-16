/बारां में पार्वती नदी में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 लोगों की डूबने से मौत

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Baran Accident: राजस्थान के बारां जिले में छबड़ा कस्बे के गुगोर स्थित पार्वती नदी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं. चारों लोग शादी समारोह में शामिल होने गुगोर आए थे.
सभी पार्वती नदी में नहाने उतरे थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से डूब गए. आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका. सूचना मिलते ही छबड़ा पुलिस मौके पर पहुंची.
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पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर छबड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. हादसे की खबर सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे. मृतकों के शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना से शादी वाले घर में मातम पसर गया.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. नदी में गहरे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड न होने पर भी स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है. छबड़ा सीआई राजेश खटाना ने बताया कि अरमान, सलाम, यूनुस और गुड्डी बाई चारो पार्वती नदी में नहाने गए थे. नहाते समय मछली के जाल में पैर फस गया, जिससे एक युवक फिसल गया और पानी में डूबने लगा.
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डूबते युवक को बचाने के लिए अन्य तीनों लोग गए, लेकिन वो भी डूब गए. स्थानीय गोताखोर निरंजन खारोल की मदद से उन्हें निकाल गया और छबड़ा के राजकीय चिकित्सालय लाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. अब मेडिकल टीम द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
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