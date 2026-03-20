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अटरू कस्बे में हिंदू नववर्ष पर भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

Baran News: बारां जिले में ​अटरू बारां कस्बे में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2083 के पावन अवसर पर हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत किया गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByRam Mehta
Published:Mar 20, 2026, 01:34 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 01:34 PM IST

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अटरू कस्बे में हिंदू नववर्ष पर भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब

Baran News: राजस्थान के बारां जिले में ​अटरू बारां कस्बे में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2083 के पावन अवसर पर हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत किया गया. नववर्ष स्वागत समिति के तत्वावधान में कस्बे के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा.

​स्वागत समिति के संयोजक हेमराज नागर ने बताया कि शोभायात्रा का शुभारंभ ढोक तलाई स्टेडियम से हुआ, यहां से गाजे-बाजे के साथ रवाना हुई यात्रा रेलवे स्टेशन चौराहा, डिस्लेरी मोहल्ला, बस स्टैंड रोड और खेडलीगंज चौराहा होते हुए गांधी पार्क पहुंची.

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इसके बाद मुख्य बाजार, हाट चौक, सालपुरा रोड और बजाज शोरूम से होते हुए यात्रा का समापन धनुषलीला रंगमंच पर हुआ. ​शोभायात्रा के दौरान पूरा अटरू कस्बा ''जय श्री राम'' के नारों से गुंजायमान हो उठा. श्वेत वस्त्र और सिर पर केसरिया पगड़ी धारण किए हजारों श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

बारां शहर के शिवाजी कॉलोनी के पीछे स्थित पाठेड़ा नाले में चल रहे अवैध मिट्टी खनन पर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. कोतवाली थाना अधिकारी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पाठेड़ा नाले में चल रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और एक लोडर को जब्त किया है.

एक ट्रॉली में अवैध मिट्टी भरी हुई थी, जबकि दो अन्य में मिट्टी भरने की तैयारी चल रही थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों को गिरफ्तार किया है और उनसे ट्रैक्टर मालिकों के संबंध में पूछताछ की जा रही है. सूत्रों के अनुसार, इस अवैध खनन के पीछे एक भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है.

हालांकि, इस संबंध में पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के निर्देश पर जिले में अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. मामले की जानकारी खान विभाग को दे दी गई है, जहां से अब नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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