MP का रहने वाला शिक्षक बारां में ले रहा BPL राशन, 24 साल से कर रहा दुरुपयोग

Baran News: मध्यप्रदेश के गुना जिले का मूल निवासी एक सेकेंड ग्रेड सरकारी शिक्षक पर राजस्थान के बारां जिले में बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर वर्षों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का गंभीर आरोप सामने आया है. आरोप है कि शिक्षक ने छल-कपट व षड्यंत्रपूर्वक स्वयं को बीपीएल श्रेणी में दर्ज कराकर सरकार को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया.

दुर्गा प्रसाद पुत्र रामनारायण, जाति प्रजापति, मूल निवासी ग्राम मुंगावली, जिला गुना (मध्यप्रदेश) हैं. उनका मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 28 अगस्त 1995 को एडीएम गुना द्वारा जारी किया गया था. इसी दस्तावेज के आधार पर वे मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और वेतनभोगी कर्मचारी हैं.

शिक्षक ने वर्ष 2000 में बारां जिला मुख्यालय पर स्वयं को बीपीएल श्रेणी में चयनित करा लिया है. शिकायत के अनुसार, बीपीएल राशन कार्ड में पता सेंट्रल एकेडमी माध्यमिक विद्यालय, झालरिया कुआं के पास, वार्ड नंबर-16, बारां दर्ज है. आरोप है कि शिक्षक ने बीपीएल एवं खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गेहूं सितंबर 2025 तक प्राप्त किया, जबकि वे पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, जो नियमों के अनुसार बीपीएल लाभ के पात्र नहीं हैं.

जानकारी के अनुसार, शिक्षक वर्तमान में केलवाड़ा कस्बे के पेनावदा गांव में रह रहा है और वहीं से अपडाउन कर स्कूल जाता है. इसी दौरान स्थानीय स्तर पर यह मामला सामने आया और चर्चा का विषय बना.

यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग और गंभीर आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है. इससे वास्तविक जरूरतमंद गरीब परिवारों का हक मारा गया है.

जांच शुरू, वसूली की तैयारी

मामले को लेकर फूड इंस्पेक्टर रविंद्र मील ने संज्ञान लेते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है. जांच में यह आकलन किया जा रहा है कि अब तक कितनी सरकारी राशन सामग्री का उपभोग किया गया है. आने वाले समय में नियमों के अनुसार राशन की वसूली, बीपीएल कार्ड निरस्तीकरण एवं दोष सिद्ध होने पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

क्या होता है बीपीएल कार्ड?

बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक पहचान पत्र है. यह उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा योजनाओं और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों जैसे विभिन्न सरकारी कल्याणकारी लाभों तक पहुंचता है.

