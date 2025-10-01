बारां में झमाझम बारिश ने बढ़ाई टेंशन, पानी से भर गई नवरात्री झाकियां, ठंड ने दी दस्तक

Baran Rain News: बारां जिले में मंगलवार शाम को हल्की बारिश के बाद रात 8 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई. कई इलाकों में बादल छाए रहे, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इस बारिश ने उमस भरे मौसम से राहत दिलाई और तापमान में हल्की गिरावट आई. शाहाबाद क्षेत्र में विशेष रूप से भारी बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी बह निकला और मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचा. बारिश का पानी नवरात्रि के लिए सजाई गई झांकियों के पंडालों में भी भर गया, जिससे उत्सव की तैयारियों पर असर पड़ा.

रिकॉर्डतोड़ बारिश का साल

बारां जिला इस मानसून सीजन में राज्य में सर्वाधिक बारिश का गवाह बना है. जिले में अब तक 1604 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो एक रिकॉर्ड है. किशनगंज क्षेत्र में तो 1921 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है. मौजूदा बारिश से इस आंकड़े में और बढ़ोतरी की संभावना है. हालांकि, भारी बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों, खासकर मक्का को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है.

आगामी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बारां जिले में 3 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नवरात्रि आयोजनों के लिए जलभराव से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है. यह बारिश जहां ठंडक ला रही है, वहीं फसलों और उत्सवों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल रहा है.

