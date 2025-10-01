Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बारां में झमाझम बारिश ने बढ़ाई टेंशन, पानी से भर गई नवरात्री झाकियां, ठंड ने दी दस्तक

Baran Weather News: बारां जिले में मंगलवार शाम हल्की बारिश के बाद रात 8 बजे से तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई और उमस से राहत मिली. शाहाबाद क्षेत्र में भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे मक्का की फसलों को नुकसान हुआ.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 08:25 AM IST | Updated: Oct 01, 2025, 08:25 AM IST

Trending Photos

ट्रक के साथ धूं-धूं कर जिंदा जला ड्राइवर, चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, देखें खौफनाक तस्वीरें...
6 Photos
Road Accidents,

ट्रक के साथ धूं-धूं कर जिंदा जला ड्राइवर, चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा, देखें खौफनाक तस्वीरें...

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफ़ान की वार्निंग
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफ़ान की वार्निंग

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Bajra khichadi

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, जानें रेसिपी और फायदे

सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous Food

सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी

बारां में झमाझम बारिश ने बढ़ाई टेंशन, पानी से भर गई नवरात्री झाकियां, ठंड ने दी दस्तक

Baran Rain News: बारां जिले में मंगलवार शाम को हल्की बारिश के बाद रात 8 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई. कई इलाकों में बादल छाए रहे, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इस बारिश ने उमस भरे मौसम से राहत दिलाई और तापमान में हल्की गिरावट आई. शाहाबाद क्षेत्र में विशेष रूप से भारी बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी बह निकला और मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचा. बारिश का पानी नवरात्रि के लिए सजाई गई झांकियों के पंडालों में भी भर गया, जिससे उत्सव की तैयारियों पर असर पड़ा.

रिकॉर्डतोड़ बारिश का साल
बारां जिला इस मानसून सीजन में राज्य में सर्वाधिक बारिश का गवाह बना है. जिले में अब तक 1604 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो एक रिकॉर्ड है. किशनगंज क्षेत्र में तो 1921 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है. मौजूदा बारिश से इस आंकड़े में और बढ़ोतरी की संभावना है. हालांकि, भारी बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों, खासकर मक्का को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है.

आगामी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने बारां जिले में 3 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नवरात्रि आयोजनों के लिए जलभराव से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है. यह बारिश जहां ठंडक ला रही है, वहीं फसलों और उत्सवों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news