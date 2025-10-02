Zee Rajasthan
मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली से जुड़ी परेशानियों को सुना, फिर कार्रवाई करने की बात कही

Baran News: राजस्थान के बारां के छीपाबड़ौद मंडल अध्यक्ष हितेश वैष्णव ने ग्रामीण जेईएन प्रवीण शेरावत पर आम जनता और कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी जिलाध्यक्ष और अधीक्षण अभियंता से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 02, 2025, 05:30 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 05:30 PM IST

मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली से जुड़ी परेशानियों को सुना, फिर कार्रवाई करने की बात कही

Baran News: भाजपा के दो मण्डल अध्यक्षों ने ऊर्जा मंत्री के बारां प्रवास के दौरान सांसद कार्यालय के समक्ष विद्युत संबंधी परेशानियों को लेकर अधिकारियों की शिकायत करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के समक्ष आक्रोश प्रकट किया.

शिकायत के दौरान पहले तो ऊर्जा मंत्री बात को सामान्य रूप में लेते रहे, लेकिन जब दोनों मण्डल पदाधिकारियों ने रोष जताया तब उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही.

ऊर्जा मंत्री सांसद कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे थे, इसके बाद जाते समय छीपाबड़ौद मंडल अध्यक्ष हितेश वैष्णव ने कस्बे में तैनात ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता प्रवीण शेरावत की शिकायत करते हुए आम लोगों को और कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करने की बात कही.

इस दौरान उसने कहा कि इसकी शिकायत भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार और अधीक्षण अभियंता एन एम बिलोटिया से पूर्व में भी कई बार कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही.

वहीं, ऊर्जा मंत्री के समक्ष अपनी वेदना प्रकट करते हुए हरनावदाशाहजी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने भी मंत्री के समक्ष जेईएन कुलदीप मीणा की रोष भरे शब्दों में शिकायत करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को जबरन परेशान करता है. कई पर मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं. इसकी शिकायत अधीक्षण अभियंता से भी की लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया.

शिकायत के दौरान पहले तो ऊर्जा मंत्री ने पदाधिकारी से कहा कि स्थानांतरण कोई चारा नहीं होता है, समझा देंगे लेकिन बाद में उन्होंने इन्हें हटाने की बात कही. वहीं, इस दौरान पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा और अन्य नेता पदाधिकारियो को शांत करते नजर आए. वहीं, जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने बात को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है.

