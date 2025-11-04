बारां में दिनदहाड़े हिस्ट्रीशीटर शाहरुख की हत्या, गोली मारने के बाद चाकू से...

Baran firing News: राजस्थान का बारां शहर आज शाम गोलियों से थर्रा गई. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड में आज एक हिस्ट्रीशीटर को गोलियों से भुनने के बाद चाकूओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया.

मृतक हिस्ट्रीशीटर शाहरुख के खिलाफ कोतवाली थाने में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें उसपर हत्या का भी प्रकरण दर्ज है. मृतक शाहरुख पर जिस हत्या का प्रकरण दर्ज था, उसी प्रकरण में रंजिश के चलते इसको मौत के घाट उतार दिया गया.

शहर में अचानक हुई इस घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई. इस फायरिंग की घटना के बाद पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पुलिस उपाधीक्षक राजेश चौधरी के अनुसार, हत्या के मामले में शाहरुख की आपसी रंजीश चल रही थी.

इसी रंजिश के चलते सद्दाम, रेहान और एक अन्य युवक ने उसपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसे चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी. घटना के वक्त पुलिस की सिग्मा घटनास्थल के आसपास ही थी, जो फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंच गई.

इस दौरान सिग्मा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी सद्दाम और उसके एक साथी रेहान को मौके से ही पकड़ लिया. साथ ही एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस द्वारा एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है. घटना के बाद शहर में अभी भी सनसनी फैली हुई है.