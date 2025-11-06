बारां में पुरानी रंजिश का खौफनाक अंत, पुलिस के सामने घोंपते रहे चाकू और मारी गोलियां, हिस्ट्रीशीटर को बेदर्दी से उतारा मौत के घाट

Baran Murder News: राजस्थान के बारां शहर में मंगलवार शाम को पुरानी दुश्मनी ने एक युवा की जिंदगी छीन ली. ओढ़पुरा बस्ती में कुछ बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर शाहरुख नामक 25 वर्षीय युवक पर चाकू से कई वार किए और फिर गोली मार दी. घटना इतनी सनसनीखेज थी कि इलाके में दहशत फैल गई. गंभीर रूप से घायल शाहरुख को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान देर रात उसकी सांसें थम गईं. डॉक्टरों के अनुसार, चाकू के घाव और गोली के असर से उसके शरीर में भारी खून बह गया था, जिससे बचाव संभव न हो सका.

यह घटना पुरानी रंजिश का नतीजा बताई जा रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शाहरुख पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें चोरी, मारपीट और अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल हैं. बताया जाता है कि आरोपी युवक भी इलाके के कुख्यात गुंडे हैं, जो शाहरुख से सालों पुरानी दुश्मनी निभा रहे थे. मंगलवार को शाम करीब 7 बजे बस्ती के एक सुनसान कोने में यह वारदात हुई, जब शाहरुख अकेला घूम रहा था. हमलावरों ने पहले चाकू से उस पर टूट पड़े और फिर पिस्टल से गोली चला दी. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में तीन आरोपी खुले में शाहरुख पर हमला करते साफ नजर आ रहे हैं—चाकू के वार, फिर गोली का धमाका. तभी एक पुलिस कांस्टेबल ताहिर, जो संयोग से गश्त पर था, मौके पर पहुंच जाता है. वह आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन बदमाश घबरा जाते हैं और कांस्टेबल ताहिर पर ही पिस्टल तान देते हैं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बदमाश फायर करने की धमकी देते हैं. लेकिन कांस्टेबल ताहिर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया. उन्होंने एक आरोपी को कमर से लपेट लिया और दूसरे को जमीन पर पटक दिया. तीसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया. इस बहादुरी से दो आरोपी मौके पर ही गिरफ्त में आ गए, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग किसी राहगीर ने की, जो तेजी से शेयर हो रही है.

पुलिस ने दोनों पकड़े गए आरोपियों—राहुल और विक्की—के कब्जे से चाकू और पिस्टल बरामद कर ली है. एसपी बारां ने बताया कि तीसरे आरोपी की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं. मामले में हत्या, अवैध हथियार और सरकारी काम में बाधा डालने के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. कांस्टेबल ताहिर को साहस के लिए विभागीय सम्मान देने की घोषणा की गई है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर शोक जताते हुए इलाके में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. बस्ती वासी कहते हैं कि पुरानी रंजिशें अक्सर हिंसा का रूप ले लेती हैं, और पुलिस को पहले से सतर्क रहना चाहिए.

यह घटना बारां जिले में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है. पिछले कुछ महीनों में यहां कई आपराधिक वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें युवाओं की संलिप्तता चिंताजनक है. प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की है. वायरल वीडियो न केवल अपराध की क्रूरता दिखाता है, बल्कि पुलिस की फुर्ती का भी प्रमाण है. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो हमले के सटीक कारण स्पष्ट करेगी.

