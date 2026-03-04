होली पर फाल्गुनी बयार में डूबा बारां, चंग की थाप पर झूमा पूरा शहर

Baran News: जिले भर में रंगों का महापर्व होली इस वर्ष अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया. शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक फागुनी उमंग साफ दिखाई दी. सुबह होते ही गलियों और मोहल्लों में रंगों की बौछार शुरू हो गई. युवा, बुजुर्ग और बच्चों की टोलियां हाथों में गुलाल और पिचकारियां लिए सड़कों पर निकल पड़ीं. हर ओर अबीर-गुलाल उड़ता नजर आया और लोगों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं.

मुख्य समारोहों के दौरान विभिन्न स्थानों पर सामूहिक आयोजन किए गए. लोगों ने आपसी मतभेद भुलाकर गले मिलते हुए त्योहार की बधाई दी. कई जगहों पर फाग उत्सव का आयोजन हुआ, जहां चंग की थाप पर पारंपरिक लोक गीतों ने समां बांध दिया. लोक कलाकारों और स्थानीय समूहों ने फाग गायन प्रस्तुत किया, जिससे माहौल पूरी तरह रंगमय हो गया. महिलाओं ने भी पारंपरिक वेशभूषा में एकत्र होकर मंगल गीत गाए और आपसी सौहार्द का संदेश दिया.

ग्रामीण इलाकों में भी होली का उल्लास कम नहीं रहा. गांवों में सुबह से ही चौपालों और मुख्य स्थानों पर लोग जुटने लगे. बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला, जो रंगों और पिचकारियों के साथ जमकर मस्ती करते नजर आए. कई स्थानों पर बुजुर्गों ने भी परंपरागत तरीके से होली खेली और नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया.

शहर के प्रमुख चौराहों पर डीजे की धुन पर युवा थिरकते नजर आए. रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे युवाओं ने गीत-संगीत के साथ त्योहार का आनंद लिया. वहीं घरों में भी रौनक बनी रही. महिलाओं ने विशेष पकवान तैयार किए, जिनमें गुझिया, मिठाइयां और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल रहे. परिवार और मित्र एक-दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते रहे.

प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे जिले में होली का त्योहार शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ.

