/बारां में एचपीवी वैक्सीनेशन का विशेष अभियान जारी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगेंगे टीके

Cervical Cancer Prevention: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बारां जिले में HPV वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देश पर शुरू हुए दो दिवसीय अभियान के पहले दिन मंगलवार को जिले के 8 ब्लॉक में टीकाकरण किया गया. इस दौरान 44 केंद्रों पर कुल 611 बालिकाओं को HPV का टीका लगाया गया.



स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 5,621 बालिकाओं का HPV वैक्सीनेशन किया जा चुका है. अभियान का उद्देश्य पात्र बालिकाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है.

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2 सितंबर को भी चलेगा अभियान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश कुशवाह ने बताया कि विशेष अभियान 1 और 2 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पात्र बालिकाओं के लिए सीएचसी, पीएचसी और उप जिला अस्पतालों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है.



अभियान के पहले दिन चिकित्सा अधिकारियों ने अस्पतालों और स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान बालिकाओं और उनके अभिभावकों को HPV वैक्सीन के बारे में जानकारी भी दी गई.



सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मददगार

सीएमएचओ डॉ. जगदीश कुशवाह ने बताया कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभिभावकों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अभियान के दूसरे दिन यानी 2 सितंबर को पात्र बालिकाओं को नजदीकी निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं और टीकाकरण करवाएं.



इन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे टीके

अभियान के दूसरे दिन अंता, अटरू, बारां, छबड़ा, छीपाबड़ौद, किशनगंज, मांगरोल और शाहाबाद क्षेत्र के निर्धारित केंद्रों पर टीकाकरण होगा. इनमें उप जिला अस्पतालों के साथ कई सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं. बारां जिले के अलग-अलग गांवों और कस्बों में बनाए गए केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी. विभाग का प्रयास है कि पात्र बालिकाओं को उनके नजदीकी केंद्र पर ही टीकाकरण की सुविधा मिल सके.



अभिभावकों से टीका लगवाने की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अभियान के दूसरे दिन अपनी पात्र बालिकाओं को लेकर निर्धारित केंद्र पर पहुंचें. विभाग के मुताबिक समय पर HPV वैक्सीनेशन करवाने से भविष्य में HPV संक्रमण और उससे जुड़े सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है. अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मी लोगों को टीकाकरण से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दे रहे हैं, ताकि अभिभावक किसी भ्रम में न रहें और अपनी बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर सही फैसला ले सकें.

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