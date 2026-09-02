Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /बारां में एचपीवी वैक्सीनेशन का विशेष अभियान जारी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगेंगे टीके

बारां में एचपीवी वैक्सीनेशन का विशेष अभियान जारी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगेंगे टीके

HPV Vaccination Baran: बारां जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दो दिवसीय विशेष HPV वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के पहले दिन 8 ब्लॉक के 44 केंद्रों पर 611 बालिकाओं को टीका लगाया गया. जिले में अब तक 5,621 बालिकाओं का HPV वैक्सीनेशन हो चुका है. अभियान के दूसरे दिन 2 सितंबर को भी निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Sep 02, 2026, 07:15 AM IST | Updated:Sep 02, 2026, 07:15 AM IST
बारां में एचपीवी वैक्सीनेशन का विशेष अभियान जारी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगेंगे टीके
Image Credit: Cervical Cancer Prevention

Cervical Cancer Prevention: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बारां जिले में HPV वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देश पर शुरू हुए दो दिवसीय अभियान के पहले दिन मंगलवार को जिले के 8 ब्लॉक में टीकाकरण किया गया. इस दौरान 44 केंद्रों पर कुल 611 बालिकाओं को HPV का टीका लगाया गया.


स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 5,621 बालिकाओं का HPV वैक्सीनेशन किया जा चुका है. अभियान का उद्देश्य पात्र बालिकाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है.

Add Zee News as a Preferred Source


2 सितंबर को भी चलेगा अभियान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगदीश कुशवाह ने बताया कि विशेष अभियान 1 और 2 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पात्र बालिकाओं के लिए सीएचसी, पीएचसी और उप जिला अस्पतालों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है.


अभियान के पहले दिन चिकित्सा अधिकारियों ने अस्पतालों और स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान बालिकाओं और उनके अभिभावकों को HPV वैक्सीन के बारे में जानकारी भी दी गई.


सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मददगार
सीएमएचओ डॉ. जगदीश कुशवाह ने बताया कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभिभावकों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है. जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अभियान के दूसरे दिन यानी 2 सितंबर को पात्र बालिकाओं को नजदीकी निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं और टीकाकरण करवाएं.


इन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे टीके
अभियान के दूसरे दिन अंता, अटरू, बारां, छबड़ा, छीपाबड़ौद, किशनगंज, मांगरोल और शाहाबाद क्षेत्र के निर्धारित केंद्रों पर टीकाकरण होगा. इनमें उप जिला अस्पतालों के साथ कई सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं. बारां जिले के अलग-अलग गांवों और कस्बों में बनाए गए केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी. विभाग का प्रयास है कि पात्र बालिकाओं को उनके नजदीकी केंद्र पर ही टीकाकरण की सुविधा मिल सके.


अभिभावकों से टीका लगवाने की अपील
स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अभियान के दूसरे दिन अपनी पात्र बालिकाओं को लेकर निर्धारित केंद्र पर पहुंचें. विभाग के मुताबिक समय पर HPV वैक्सीनेशन करवाने से भविष्य में HPV संक्रमण और उससे जुड़े सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है. अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मी लोगों को टीकाकरण से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दे रहे हैं, ताकि अभिभावक किसी भ्रम में न रहें और अपनी बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर सही फैसला ले सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

कांग्रेस MLA घनश्याम मेहर के बयान से गरमाया सदन, कोरोना वैक्सीन पर विधानसभा में हंगामा

क्या कोविशील्ड से हो सकती है Blood Clauting? हृदय रोग विशेषज्ञ से जानें आपको क्या करना चाहिए

Corona Vaccine Expiry: मई महीने में बर्बाद हो जाएंगी 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोरोना की दूसरी लहर में बनी थी संजीवनी

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Baran news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारां में एचपीवी वैक्सीनेशन का विशेष अभियान जारी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगेंगे टीके
2
3
4
5