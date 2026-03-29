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मामूली कहासुनी का खूनी खेल, पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से वार कर उतार दिया मौत के घाट

Baran Murder Case: बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र के सोनी-दीलोद गांव में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी. मृतका विमला बाई (45) अपने पति दयाचंद सहरिया के साथ पिछले डेढ़ महीने से गांव में मजदूरी करके गुजारा कर रही थी.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByRam Mehta
Published:Mar 29, 2026, 10:18 AM IST | Updated:Mar 29, 2026, 10:18 AM IST

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मामूली कहासुनी का खूनी खेल, पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से वार कर उतार दिया मौत के घाट

Baran Crime News: बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनी-दीलोद गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. शराब की लत और आपसी विवाद ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से इतने जोरदार वार किए कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना कैसे हुई?
मृतका विमला बाई (45) अपने पति दयाचंद सहरिया के साथ पिछले डेढ़ महीने से सोनी-दीलोद गांव में टापरी बनाकर रह रही थी. दोनों मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे. थानाप्रभारी राजपाल सिंह तंवर ने बताया कि शुक्रवार रात दयाचंद शराब पीकर घर पहुंचा. पत्नी विमला ने शराब पीने की आदत पर आपत्ति जताई और दोनों के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर दयाचंद ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी के सिर और शरीर पर लगातार वार करने शुरू कर दिए. विमला चीख-पुकार करने लगी, लेकिन दयाचंद नहीं रुका. आसपास के लोगों ने चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए.


पुलिस पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कवाई पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल विमला को तुरंत कवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गई. वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका विमला बाई के तीन बेटियां और दो बेटे हैं. परिवार इस घटना से पूरी तरह टूट चुका है.

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पुलिस की कार्रवाईपुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर दयाचंद सहरिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. घटनास्थल को पूरी तरह घेर लिया गया है. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से खून के नमूने, कुल्हाड़ी और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस की कई टीमें आरोपी दयाचंद की तलाश में विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. आरोपी मौके से फरार होने के बाद से लापता है. पुलिस को आशंका है कि वह अपने गांव गेहूंखेड़ी या आसपास के इलाकों में छिपा हो सकता है.

शराब की लत बनी मौत का कारण
यह घटना एक बार फिर शराब की लत के खतरनाक परिणामों को सामने लाती है. ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की आसानी से उपलब्धता और इससे जुड़ी घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. विमला बाई जैसी कई महिलाएं अपनी पति की शराब की लत का शिकार हो रही हैं.

स्थानीय लोग इस घटना पर गुस्सा जता रहे हैं और शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं. सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि शराब न केवल व्यक्ति को बर्बाद करती है, बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देती है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी दयाचंद को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

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