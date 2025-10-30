Zee Rajasthan
बारां में अवैध हथियार सप्लायरों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी अरेस्ट

Baran News: राजस्थान में बारां जिले में कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र प्रहार के तहत तीन दिन पहले अवैध देशी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल उर्फ रैपर की सूचना पर हथियार सप्लाई करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो और आरोपियों को छबड़ा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. आरोपी मध्यप्रदेश से हथियार छबड़ा व बारां के बदमाशों को सप्लाई करते थे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 30, 2025, 02:03 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 02:03 PM IST

बारां में अवैध हथियार सप्लायरों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी अरेस्ट

Baran News: जिले में कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र प्रहार के तहत तीन दिन पहले अवैध देशी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल उर्फ रैपर की सूचना पर हथियार सप्लाई करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो और आरोपियों को छबड़ा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. आरोपी मध्यप्रदेश से हथियार छबड़ा व बारां के बदमाशों को सप्लाई करते थे.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि आगामी विधानसभा उप चुनाव को मध्यनजर रखते हुए अवैध हथियार, अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा के विरूद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन शस्त्र प्रहार शुरू किया हुआ है. कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान की टीम ने दौराने गश्त आरके गार्डन के पीछे कुबेर धाम कॉलोनी रोड तैल फैक्ट्री से तीन दिन पहले आरोपी राहुल उर्फ रैपर निवासी गांधी कॉलोनी को अवैध देशी कट्टा व जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया था.

पीसी रिमाण्ड के दौरान उसने अब्दुल अरशाद उर्फ आशु निवासी अलीगंज मोहल्ला छबड़ा व राजा मुसलमान निवासी टावर कॉलोनी छबड़ा से खरीदना बताया. इस पर अब्दुल अरशद व राजा के बारे में पता किया तो छबड़ा जेल में बंद होने का पता लगा. इस पर न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उक्त दोनों आरोपियों को जेल से गिरफ्तार किया गया. बाद में न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया.

रिमांड के दौरान दोनों ने अवैध देशी कट्टे मध्यप्रदेश के गुना जिला निवासी राज व अरबाज से खरीद कर लाना बताया. अब प्रकरण में वांछित आरोपी राज व अरबाज की तलाश पतारसी की जा रही है. इन दोनों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Baran Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

