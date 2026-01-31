Zee Rajasthan
Anta News: मोरपाल सुमन का लेटर बम, हार के लिए वरिष्ठ नेताओं पर साधा निशाना

Rajasthan News: अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन ने एक आंतरिक पत्र (लेटर) लिखकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ा है. उन्होंने भितरघात का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के अंदरूनी विरोध और कुछ बड़े नेताओं की खिलाफत के कारण हार हुई.

Published: Jan 31, 2026, 01:41 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 01:41 PM IST

Anta News: अंता से प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन का आंतरिक पत्र वायरल, भाजपा नेताओं में मची खलबली मोरपाल सुमन ने पत्र में साफ लिखा है कि अंता उपचुनाव में पार्टी की हार केवल विरोधी दल की रणनीति का नतीजा नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर ही किए गए भितराघात ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया.

बारां के अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन का एक आंतरिक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसकी वजह से जिले की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है. इस पत्र में सुमन ने अपनी हार के लिए सीधे तौर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है. जिलाध्यक्ष को भेजा गया यह पत्र अब संगठन के भीतर तीखी बहस और असहज सवालों का कारण बन गया है.

मोरपाल सुमन ने पत्र में साफ लिखा है कि अंता उपचुनाव में पार्टी की हार केवल विरोधी दल की रणनीति का नतीजा नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर ही किए गए भितराघात ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया. उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट की घोषणा में अनावश्यक देरी हुई, जिससे संगठन और कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी. इसके अलावा कई प्रभावशाली नेताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र के अनुसार सुमन ने हार का कारण देरी से टिकट मिलना और पार्टी के प्रमुख नेताओं के भितरघात को बताया.

उन्होंने पत्र में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के करीबी मनोज शर्मा, पूर्व विधायक हेमराज मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन, आनंद गर्ग, अंता प्रधान प्रखर कौशल, उप प्रधान धर्मेन्द्र यादव, नगरपालिका चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश धाकड़, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मवीर मीणा पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विरोध में काम करने का आरोप लगाया. सुमन ने कहा कि अन्ता से टिकिट के दावेदारों ने भी पार्टी को हराने का काम किया.

वहीं इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर ने न्यायसंगत कार्य नहीं किया. चुनाव में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ने संसाधनों का दुरुपयोग किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. सुमन ने इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष को भी प्रेषित की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


